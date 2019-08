Non c'è 2 senza tre! Segui con noi in diretta i fuochi d'artificio della Sagra del pesce

TERMOLI. Per il terzo anno di fila si perfeziona il trittico dei fuochi d’artificio per le feste agostane dell’estate termolese.

Dopo gli apprezzatissimi giochi pirici di San Basso e il magnifico spettacolo dell’Incendio del Castello a Ferragosto, tocca ai fuochi pirotecnici della Sagra del pesce, che in ordine cronologico concluderanno il programma tradizionale dell’estate termolese.

Insomma, non c’è due senza tre! Rinnoviamo non solo l’offerta ai nostri lettori e a tutti coloro che intercetteranno anche per caso la nostra diretta Facebook, ma anche proponendo la fresca voce di Francesca Montuori, che condurrà la serata dalla Marina di San Pietro, location prescelta per i fuochi d’artificio della Sagra del pesce edizione 2018.

Naturalmente ringraziamo da qui la Marinucci Yachting club Termoli, che ci ospita, come avvenne già a San Basso, così come gli organizzatori della 63esima Sagra del pesce, le associazioni San Basso 7.0 e Aqva 42.

Così, nel giro di tre settimane da domenica 4 agosto a stasera, Termolionline.it offrirà in diretta l’ultimo spettacolo pirotecnico del cartellone estivo.

Un trittico apprezzato molto dai lettori, specie i termolesi fuori porta, e che per San Basso e Incendio del Castello ha visto davvero tutti dichiararsi soddisfatti, con un picco di visualizzazioni e interazioni social da record.

Non resta che collegarsi in streaming su Facebook, nella pagina di Termolionline.it oppure sulla nostra homepage.

A partire dalle 23.45 saremo con voi e per voi. Non mancate!