TERMOLI. Dopo giorni di caldo torrido, proprio in coincidenza col trittico della Sagra del pesce, il meteo si è fatto bizzarro e sta condizionando in parte la riuscita della manifestazione.

Purtroppo, la seconda serata, la cosiddetta pre-sagra, quella dopo U' Scescille con la ricetta di Zia Vittoria, giovedì disturbata dal vento, ha avuto anche la pioggia, seppur leggera, quel tanto da disturbare abbastanza.

Sul menù pasta col sugo di cicale e totani e piselli nulla da dire, ma l’incertezza delle condizioni del tempo ha sicuramente limitato l’arrivo di un alto flusso, ma nonostante tutto i vassoi sono stati distribuiti, la gente ha cenato seduta sulle panche, anche se qualcuno con una mano mangiava e l’altra manteneva l'ombrello.

Ombrelli aperti anche per ascoltare la musica.

Ora si aspetta la Sagra del pesce tradizionale, con la classica frittura, che inizierà alle 19.

Come abbiamo riferito ieri i tre motopescherecci hanno riportato a terra 1.610 chili di pesce, che anche ieri ha visto tante donne intente a selezionare e pulire per questa sera.

La speranza è che questa sera vento e pioggia diano tregua, soprattutto per non pregiudicare il lavoro che da almeno una settimana sia l’associazione San Basso 7.0 e Aqva 42 hanno profuso, come ha potuto testimoniare anche il sindaco Francesco Roberti, che non è mancato ieri sera all’appuntamento.