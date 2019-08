Verso la soluzione della crisi idrica, a Petacciato oggi rubinetti chiusi nel pomeriggio

PETACCIATO. Verso la risoluzione della crisi idrica nei 4 Comuni del Basso Molise: Montenero di Bisaccia, Petacciato, San Giacomo degli Schiavoni e Guglionesi.

Proprio da Petacciato, il sindaco Roberto Di Pardo ha fornito un aggiornamento sull'emergenza che sta interessando le comunità che d'estate, considerando anche i due comprensori turistici sulla costa, quasi raddoppiano la loro popolazione.

«La Molise acque ha appena comunicato di aver riattivato il normale flusso idrico. Purtroppo la regolarizzazione del flusso nelle nostre case la di avrà solo entro le prossime 24/36 ore .

Lasceremo chiuso fino alle 16 per poi aprire fino alle 23 con apertura alle 7 di domenica mattina. Le chiusure sono necessarie per ripristinare un minimo di riserva che ci permetta di lanciare più litri di acqua per arrivare in tutte le case. Seguiranno aggiornamenti».