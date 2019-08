TERMOLI. Un vero e proprio assalto al porto di Termoli per la serata finale della Sagra del pesce, quella riservata alla ricercatissima frittura di pescato del mare Adriatico, che è stato portato in banchina dai 3 pescherecci usciti in mare aperto in deroga al fermo pesca ministeriale, che ha sospeso l'attività ittica dal 15 agosto al 13 settembre nel tratto San Benedetto del Tronto-Termoli.

Un avvio seguito da Michele Trombetta.