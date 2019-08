TERMOLI. Il trittico più bello degli ultimi dieci anni, almeno. Giusto per non andare ancora più a ritroso scavando nella memoria.

Gli applausi e gli elogi tributati ai fuochi pirotecnici della Sagra del pesce dalle persone assiepate al porto turistico Marina di San Pietro, in concessione alla Marinucci Yachting club di Termoli, sia dalle imbarcazioni nella darsena che gli spettatori in piedi e seduti, hanno confermato la bontà dell’offerta spettacolare dell’agosto 2019.

Dopo i magnifici fuochi d’artificio di San Basso e lo spettacolo assoluto dell’Incendio del Castello a Ferragosto, è toccato alla Sagra del pesce, giunta alla 63esima edizione (la prima nel 1957) estasiare anche i nostri lettori, che in centinaia e centinaia ogni istante hanno potuto ammirare assieme a Termolionline i virtuosismi di questa arte così particolare, introdotti e commentati da Francesca Montuori.

Ciò che ci ha stupito in questo trittico, in ciascuna delle tre manifestazioni, è la durata: anche per questa edizione 32 minuti, più o meno lo stesso dei due precedenti.

Certo, non è il parametro unico da tenere in debita considerazione, ma certamente più lungo è lo spettacolo, meglio si impone all’attenzione del pubblico.

Complimenti e grazie a chi ci ha ospitato, proprio la famiglia Marinucci.

Siamo certi che abbiamo colto il vostro favore e permesso a chiunque volesse essere lì sul posto, in prima fila, sia al porto turistico che alla Cala Sveva, il 4, il 15 e il 24 agosto, e che per motivi diversi non poteva stare a Termoli, di non perdersi questi tre clou autentici del cartellone dell’estate termolese.

Arrivederci al prossimo anno, con la certezza che nell’estate 2020, supereremo ancora i primati di visualizzazioni, condivisioni e interazioni conseguiti in queste tre settimane.