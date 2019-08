TERMOLI. Era attesa, era in programma, ma non temete, non c'è nessun pericolo derivante dall'invasione di Vespe stamani a Termoli. Non sono gli insetti che a volte incutono timore, ma la due ruote più famose nel mondo, la mitica motoretta Vespa: circa 400 gli esemplari giunti in città per questo raduno a Termoli, un proselitismo a carattere turistico che ha portato nella nostra città tantissime persone provenienti sulle due ruote da diverse parti d'Italia, dalle Alpi agli Appennini, un successo che è cominciato già da ieri sera alla Sagra del pesce e che continuerà con un giro turistico per le vie della città e arriverà fino a San Giacomo per un aperitivo poi ritorno a Termoli per un momento conviviale.

Abbiamo intervistato il presidente del club Thermularum Jerry Carotenuto.