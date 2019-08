Ultima settimana di agosto, le previsioni del tempo

TERMOLI. Dopo un weekend avversato dal maltempo, come si presenta l’ultima settimana di agosto?

Per gli esperti di Meteoinmolise.com «Con la nuova settimana rinforzo dell’alta pressione su tutta l’Italia. Le condizioni di instabilità dei giorni precedenti saranno ancora presenti nella giornata di lunedì quando sui rilievi di Appennino, Isole ed est Alpi ci sarà la possibilità per degli acquazzoni o temporali. I fenomeni si verificheranno durante le ore centrali del giorno, con sconfinamenti locali sui settori di pianura e lungo le coste. Già da martedì la blanda circolazione di bassa pressione andrà attenuandosi e sull’Italia tornerà una fase più tranquilla e soleggiata; i fenomeni saranno così meno probabili e più sporadici rispetto ai giorni precedenti. Le temperature in lieve rialzo senza però raggiungere picchi elevati. Il clima infatti sarà caldo ma senza eccessi.

Nella seconda parte della settimana altri disturbi interverranno a minare la Bella Stagione. Da mercoledì infatti il campo di alta pressione subirà un indebolimento e una coda di una perturbazione raggiungerà il Mediterraneo favorendo un nuovo aumento dell’instabilità dapprima al Nord e poi anche al Centro-Sud».

Previsioni del tempo in dettaglio in Molise in avvio di settimana:

Lunedì: mattinata pressoché soleggiata su tutta la regione. Nel corso delle ore aumento delle nuvolosità cumuliforme sulle aree interne. Al pomeriggio sviluppo di temporali sparsi sulle aree interne della Regione. Le eventuali precipitazioni cesseranno già al tardo pomeriggio mentre entro la nottata tutta la nuvolosità si sarà dissolta. Temperature in media con punte anche oltre i 30 gradi. Ventilazione debole da nord-est sulla costa. Venti da nord-est al pomeriggio sulla Provincia di Campobasso.

Martedì: mattinata di bel tempo e cieli sereni. Nel corso delle ore qualche nuvola in più al pomeriggio. Non si prevedono precipitazioni come nella giornata precedente. Serata stabile e stellata. Temperature stazionarie o in lieve rialzo.Ventilazione debole da nord-est sulla costa.

Mercoledì: soleggiamento diffuso per tutto l’arco della giornata se si esclude qualche sporadica nube sui rilievi più alti. Temperature stazionarie.Ventilazione debole di brezza sulla costa. Mari calmi».