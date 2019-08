«SinarCleaning», i volontari ripuliranno la piazzola di sosta del Sinarca

TERMOLI. Giovedí 29 agosto alle 16:30 si torna azione! In collaborazione con l'associazione "i Discoli del Sinarca" di Guglionesi, i volontari locali di "Fridays for future" cercheranno di pulire una bellissima area di sosta attrezzata tra i campi del Sinarca, punto di passaggio per molti turisti, ciclisti e sportivi. La zona da sempre si presenta critica per l'abbandono sconsiderato di rifiuti urbani e la mancata pulizia da parte degli enti preposti, basterebbe una semplice fototrappola e un po' di cura per fermare questo scempio.

"Siete tutti invitati ad unirvi ai volontari armati di guanti, sacchi e buona volontà per aiutare il territorio e manifestare contro la totale incuria delle istituzioni!", si legge nella didascalia dell'evento organizzato su Facebook.