A tre anni dal sisma: Venarotta non dimentica il sostegno avuto dal basso Molise

TERMOLI. Dalla presidente dell’associazione Pianeta Genitori di Venarotta, Emidia Formica, un contributo a 3 anni da sisma, anche alla luce delle collaborazioni avute dal basso Molise verso una delle 140 comunità terremotate. «Sono passati 3 anni da quelle scosse terribili che hanno segnato la storia ed il tracciato di paesi a noi vicini come Arquata, Amatrice, Acquasanta...3 anni in cui poco o nulla si è potuto fare in termini di ricostruzione, da parte di uno Stato che latita, lasciando interi nuclei familiari ancora in case temporanee o lontani dalle loro stesse proprietà…

Si è fermata a quella notte il processo di ricostruzione di un'identità…..per lo meno per questo organo chiamato Stato!! Ma non si è fermata la ferrea volontà di pochi ma straordinari amministratori locali che, nonostante tutto proseguono il loro operato nel migliore dei modi, senza arrendersi alla ricerca di soluzioni per la ricostruzione che superino la giungla di leggi, leggine e circolari che impediscono di fare.

Venarotta anch' essa è rimasta colpita dagli accadimenti di 3 anni fa: inagibile parte dell'edificio scolastico con annessa palestra, inagibile il municipio, con annessa biblioteca e diversi edifici in centro e nei borghi, inagibili alcune chiese nei borghi (tra l'altro bellissime). Ma non ci si è arresi: la volontà di un'amministrazione locale rappresentata dal sindaco Fabio Salvi, e da tanti volontari del paese, ha avuto la meglio su un processo ormai incancrenito quale è quello statale!!!

La nostra piccola realtà associativaè nata dopo pochi mesi dal disastro, con la stessa volontà di ricostruire...ma in diverso modo...non portiamo mattoni e cemento o case di legno….l'intenzione, tra tante, è stata e sarà quella di creare un forte legame col territorio, che è uno degli elementi imprescindibili per cui il processo di ricostruzione può dirsi completato: occorre ricostruire con la volontà di restare!!! Siamo partiti ricreando delle piccole iniziative atte a vivacizzare le realtà locali...essenziale è stato il contributo grandissimo di una catena umana formidabile rappresentata dagli abitanti del Molise e di ben 5 associazioni (Ambiente Basso Molise, Comitato Art.21, l'Altra Guglionesi, la Proloco di Termoli, La casa del Libro di Termoli) che si sono prodigate a donare migliaia tra libri, opere e raccolte che hanno permesso di ricreare una biblioteca itinerante che oggi è tutta defluita nella nostra piccola e bellissima ludo-biblioteca, a rendere felici bimbi e genitori.Il Molise non ci ha abbandonati e con loro abbiamoricreato occasioni di incontro con ' la festa dell'ambiente' e con la biodiversità portata a scuola dal presidente di Ambiente Basso Molise, Luigi Lucchese. Felici di questa bellissima collaborazione, che è sempre alla base di bei cambiamenti, ringraziamo chi ha creduto al nostro lavoro, al Molise che ci è stato vicino e a quanti con noi continuano il cammino per una piccola e tutta nostra ricostruzione, che non sta ad aspettare ma che prova in ognimodo a ripartire….

Il nostro paesino ha assistito a troppe 'disavventure': il disastro aereo dei 2 tornado, il sisma e la successiva clamorosa nevicata, il nubifragio di questi ultimi giorni ( che ha causato danni di non poco conto), hanno messo a dura prova il territorio ed i suoi abitanti!

Ma c'è ancora tanta voglia di fare e lavorare insieme...tanta voglia anche di non abbandonare i luoghi che ci hanno visto crescere».