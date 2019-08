TERMOLI. Bagnanti, turisti, residenti, operatori balneari e anche rappresentanti istituzionali. In tanti si stanno preoccupando dell'insolito fenomeno sulla spiaggia libera sempre bagnata, come se fosse veicolo di scarichi non autorizzati.

Le autorità hanno eseguito anche ispezioni e controllo, ma non se ne viene a capo.

L'ultima denuncia, oltre che dei lidi vicini, anche dal portavoce del Movimento 5 Stelle Nick Di Michele, che ha espresso la sua di preoccupazione. «Nonostante i controlli eseguiti dalle autorità preposte, il problema della spiaggia libera accanto ai lidi Sirena beach e Piovra non pare giungere a soluzione, anzi in questo giorni pare ci sia un ulteriore aggravamento.

Noi crediamo che la salute dei cittadini debba essere posta sul piano più alto delle priorità delle amministrazioni pubbliche e che gli accadimenti soprattutto di questa portata vadano immediatamente affrontati.

Chiederemo all'amministrazione Roberti di procedere ad una ulteriore ricognizione e nel caso di impedire ai fruitori del posto di accedere allo scarico.