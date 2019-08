Zona artigianale di San Giacomo: una discarica a cielo aperto

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Ci scrive Valerio da San Giacomo degli Schiavoni per segnalarci una situazione di ordinario degrado che si materializza con sistematicità e crea grande disagio a tutti i residenti civili e di buon senso. Regna sovrana l’inciviltà degli utenti che hanno trasformato la zona artigianale, dove lavora Valerio, in una discarica a cielo aperto, e il suo disappunto e la rabbia nascono dal dover convivere con un fetore insopportabile, cani randagi, ratti e chi più ne ha ne metta.

Ironia della sorte: l’azienda di ritiro e smaltimento dei rifiuti ha un suo punto proprio lì, dove i solerti utenti scaricano i loro rifiuti ma che la stessa purtroppo non riesce a smaltire. Il disagio che chi, come il nostro lettore, deve sopportare per recarsi sul posto di lavoro è enorme; dello stesso problema ce ne occupammo tempo fa e ad oggi dobbiamo constatare a malincuore che nulla è cambiato, anzi il problema si è aggravato.