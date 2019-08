Aperta da ieri la nuova strada in via dei Pruni

TERMOLI. Dopo l'avvio dei lavori a gennaio e il loro completamento prima dell'estate, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Completamento delle opere di urbanizzazione di via dei Pruni”. E’ stato poi ritenuto necessario adottare un apposito atto di disciplina per la circolazione e la sosta veicolare nel tratto stradale in argomento.

Il dirigente ai Lavori pubblici con ordinanza di ieri ha disposto l’apertura al traffico veicolare del nuovo tratto di via dei Pruni, con l’istituzione su tale segmento di strada di un sistema di circolazione a doppio senso unico di marcia el’istituzione sul lato esterno (lato autostrada) di appositi spazi dedicati alla sosta, non a pagamento; infine, previsto l’obbligo di dare precedenza ai veicoli provenienti dalla traversa di via dei Pruni.