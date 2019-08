Attivisti in sit-in contro l'hub del gas e a sostegno di Antonio De Blasiis Copyright: Termolionline

MONTECILFONE. Stamattina alle ore 09.00, Antonio De Blasiis ha subito l'esproprio del terreno di cui è proprietario.

«Antonio è uno dei pochissimi cittadini molisani che ha deciso di rinunciare ad un cospicuo indennizzo pur di non concedere la servitù di passaggio alla società che realizzerà l'inutile e dannoso gasdotto Larino-Chieti» fanno sapere dai comitati 'I discoli del Sinarca' di Montecilfone e 'Fridays for future' di Termoli, che stanno svolgendo un sit-it di protesta proprio in contrada Difesa a Montecilfone..

«Non ha chinato la testa, non si è arreso di fronte alle difficoltà perché la lotta per chi crede in una società migliore è un imperativo di vita.

Il terreno in questione appartiene simbolicamente a tutti gli attivisti che nell'ultimo anno e mezzo si sono battuti strenuamente contro un'opera che devasterà il nostro bellissimo territorio. Sosteniamo Antonio, combattiamo al suo fianco!».