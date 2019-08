«Il grande cuore e coraggio del gruppo Pippi e dei servizi sociali»

TERMOLI. La famiglia P.A. e D.L.L. ringrazia sentitamente, e con molta soddisfazione per il loro operato, i servizi sociali e il centro educativo Pippi. «Io in prima persona, collaborando con loro, ho avuto un grande aiuto, e sono persone che veramente non solo ci mettono la faccia ma tutto l'impegno e il cuore, da entrambi le parti (sia i servizi sociali che il centro educativo Pippi), che collaborano per mandare avanti il progetto Pippi con grande caparbietà e coraggio. Ce ne vuole tanto, perché stare a contatto con tantissime persone non è facile per niente.

Un'altra cosa che non mi aspettavo da loro e di cui sono rimasto colpito: non molto tempo fa sono andato in ospedale, sono stato ricoverato, e i ragazzi del centro Pippi con i ragazzi dei servizi sociali si sono mobilitati per aiutare la mia famiglia, avendo una disabile in casa, solo sapendo ciò che mi è successo, e anche quando sono uscito mi sono rimasti vicini finché non mi sono ristabilito, e tuttora mi sono vicini.

Io con tutto questo voglio dirvi grazie mille di tutto ciò che fate ogni giorno, e di quello che avete fatto, e di ciò che farete nei prossimi giorni, mesi, anni e in futuro, grazie mille di tutto ciò al Gruppo Pippi, composto dal coach Antonio Russo, la psicologa coach Michela Marinelli, il referente educativo Ilaria Perrotta, la referente scuola media Francesca Zappacosta, la referente scuola primaria Roberta Mucci, le assistenti sociali Anna Bombini e Corinna Di Domenico, le educatrici Leonarda Suriano, Federica Del Giudice e Alessandra Inglese; e ai Servizi sociali Monica Ambrogi e Giulia Siviero».