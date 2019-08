​"Noi, il comune e l’ambiente: tanti elementi per un galateo verde"

TERMOLI. La spiaggia sporca, la discarica abusiva in un parco pubblico, il ristoratore che lascia esalare l’odore della frittura dalle finestre della sua cucina (persino tra i monumenti storici del centro), il traffico intenso … I Molisani sono preoccupati per certo degrado ambientale; e lo si evince dalla cronaca quotidiana. Però c’è chi dà la colpa ai Comuni e chi, dopo un esame di coscienza, ammette che si faccia poco anche a livello individuale; e, in questo caso, lievita il numero delle persone che prende ad occuparsene in prima persona, modificando il proprio comportamento quotidiano per dedicarsi ad azioni ecologiche. Tra costoro c’è persino chi si impegna a rendere più verde il proprio ‘quartiere’, battendosi per una pista ciclabile o per aprire un varco tra gli stabilimenti balneari. Purtroppo determinati interventi patiscono limiti regolamentari. Per esempio, nel caso degli enti locali territoriali, c’è l’obbligo di sgombrare ogni area dai rifiuti: ma, almeno per le spiagge, ciò avviene ben di rado. Se, ad adoperarsi, sia il privato, la cosa non è ‘vietata’, ma va pur sempreinformata l’Autorità ed i rifiuti raccolti devono essere consegnati ai vari centri di smaltimento. Anche l’arredo verde è affidato agli Esecutivi comunali; e, se qualcosa non va, l’Autorità può imporre la rimozione a spese del piantumatore. Se ne evince che – spesso! – la legge vieta l’intervento individuale persino quando questo possa rivelarsi utile. Per dirla in breve, un albero pericolante è sempre da abbattere; eppure si rischia di incorrere in una sanzione penale per “esercizio arbitrario delle proprie ragioni”.



La spiaggia è un bene demaniale, con la conseguenza che tutti possono usufruirne, camminando sulla fascia che va fino ai 5 m dalla battigia. C’è un solo divieto da rispettare: non stendere il telo per trasformare il transito (consentito) in una sosta (vietata) laddove vi siano ombrelloni e cabine. Ma come sarebbe possibile raggiungere la sabbia se gli Stabilimenti balneari consentono l’accesso ai soli ospiti paganti? Ecco che, allora, la legge prevede che – ogni 200 m – debba esserci un accesso al mare e che, tra uno stabilimento e l’altro, dev’essere presente una distanza di almeno 7 m. Purtroppo di rado avviene questo e, per riappropriarsi del diritto di passaggio, occorre abbattere la recinzione. Ma, in tal modo, si vìola il diritto di proprietà , e tale attività è perseguita penalmente. Continuando, realizzare una pista ciclabile sarebbe semplice e poco costoso. Ma cosa potrebbe accadere se un ciclista decidesse di impugnare il pennello e di fare da sé? Rischierebbe una sanzione. Analogamente, mettere qualche pianta sul selciato dinanzi ad un bar od intorno ad un ‘dehors’ (od anche una panchina od una rastrelliera per le bici) può fare incorrere in una violazione amministrativa perché le occupazioni di strade sono sottoposte ad una concessione ed al pagamento di un tassa per avere occupato del suolo pubblico.

Si può fare qualcosa per impedire che il vicino ci assordi o che il ristorante sotto casa riempia l’aria di odore di fritto? Quando il volume della tv rimane alto, ad onta delle lamentele, può concretarsi il reato di ‘schiamazzi’. Se il frastuono è in casa (per esempio un condizionatore che vibri), si può ricorrere all’Amministratore del condominio. Se chi produce il rumore è una piccola industria (od anche un artigiano) va depositata una denuncia all’Arpa regionale od alla Asl. La stessa procedura vale anche per l’inquinamento dell’aria. Insomma tutti possono diventare guardie ambientali a disposizione – solo nel tempo libero – ma inquadrati in un’organizzazione provinciale o regionale. Le ‘Gav’ sono anche pubblici ufficiali e, come tali, possono redigere verbali per certificare una trasgressione. E’ sufficiente seguire un corso di addestramento e dare disponibilità per almeno 14 /h/mese. Possono controllare gli abusi ambientali (dalle discariche ai fumi sospetti fino alle auto sui marciapiedi). Per informazioni è possibile rivolgersi ai Servizi ambientali delle Province e dei Comuni.

Claudio de Luca