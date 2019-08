GUGLIONESI. Agricoltura, agricoltore. Stessa radice ma significato diverso. Diverso perché l’agricoltura è di tutti ma l’agricoltore ne è il custode, colui che si prende cura della terra, delle risorse e si adopera affinché la terra dia buoni frutti.

E, in un territorio come il Molise, dove di agricoltura si è sempre vissuto, i problemi, oggi nel 2019, si vedono e si sentono sulle spalle degli agricoltori e anche degli imprenditori agricoli. Perché? La risposta è presto detta. Perché le grandi aziende cercano da anni di “sbranare” quei piccoli produttori locali che, da anni, vivono di questo.

Per questo motivo, a Guglionesi, si è riunita la Commissione Agricoltura, con il Presidente della stessa, il vice sindaco Giuliano Senese. “La commissione nasce per salvaguardare l’agricoltura e gli agricoltori- ha spiegato Senese- nella commissione ci siamo io, Pino Aristotile e Giuseppina D’Onofrio, come maggioranza e, Gianfranco Del Peschio e Giuliana Senese, come minoranza. Guglionesi è un comune a forte vocazione agricola ed ha il territorio più esteso del Molise. Il settore agricolo sta vivendo un profondo cambiamento, legato ai cambiamenti climatici, all’uso dei prodotti chimici e alla globalizzazione”.

Globalizzazione che, a detta dei presenti, agricoltori e imprenditori agricoli, non si può cambiare, anzi, è la globalizzazione che cambia loro e il loro settore.

“La commissione- ha continuato Senese- si pone come un aiuto per la disamina delle problematiche attinenti al settore e agli agricoltori guglionesani. L’obiettivo è quello di far accesso ai fondi pubblici e fare modalità di richiesta per aiutare chi con questo lavoro, da sempre, ci vive e manda avanti le proprie famiglie”.

Creare e dialogare con chi fa parte del mondo rurale. Creare dei gruppi di lavoro di esperti che riescano ad andare a supporto dei piccoli e medi agricoltori della zona.

Un po’ pessimisti gli agricoltori presenti all’incontro. “Trovare modalità diverse da quelle finora adoperate è difficile. La globalizzazione non lo permette. I giovani non sono interessati. E, quei pochi che lo fanno, sognano ad occhi aperti. Se noi siamo arrivati fin qui, a quest’età, è perché prima, negli anni passati, il settore era diverso e lo permetteva. Ma oggi le cose cambiano”.

Oltre alla creazione dei gruppi di lavoro, la commissione ha aperto le porte anche a progetti che si terranno nel prossimo autunno-inverno 2019. Sempre con l’aiuto dei produttori locali. La “camminata tra gli ulivi”, di cui Guglionesi vanta un inestimabile numero di ulivi secolari e “mercato nel campo” che si terrà a Pisa il prossimo 7 e 8 dicembre, organizzati dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, di cui Guglionesi è socio.