TERMOLI. L’amministrazione comunale di Termoli dichiara guerra alla plastica.

Con la delibera di Consiglio Comunale del 28 giugno scorso, quella d’insediamento, sono state comunicate da parte del Sindaco le linee programmatiche e gli indirizzi generali di governo che indicano lo “sviluppo sostenibile” quale tema guida per l’amministrazione della città;

Tra le finalità istituzionali del Comune di Termoli rientrano la tutela, la conservazione e la promozione delle risorse naturali; la prevenzione e la riduzione delle quantità di rifiuto mediante la predisposizione di ogni azione utile al raggiungimento di tali obiettivi.

Il Comune di Termoli ha assunto l’impegno di raggiungere ambiziosi obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire nelle discariche.

Il Ministero dell’Ambiente, nell'ottica della eliminazione della plastica, ha lanciato la campagna di sensibilizzazione “Plastic Free Challenge”, ponendo tra i primi obiettivi l'eliminazione degli articoli monouso.

Lo stesso Ministero ha esteso l’appello agli altri Ministeri e a tutte le istituzioni quali le Regioni, le Provincie, le Città Metropolitane, i Comuni e tutti gli enti pubblici, con riferimento al D.M. 07/10/2013 avente ad oggetto: “Adozione e approvazione del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti”.

Considerato che l’Unione Europea ha già emanato la direttiva comunitaria EN13432:200/AC:2005 con la quale ha previsto di sostituire tutti sacchetti di polietilene con quelli in materiali biodegradabili.

Visti gli indirizzi definiti nella Direttiva 2008/98/CE, che mira a realizzare la cosiddetta “società del riciclaggio”, finalizzata a proteggere l’ambiente e la salute umana attraverso la prevenzione degli effetti nefasti della produzione e della gestione dei rifiuti, per proteggere maggiormente l'ambiente. In particolare invita gli Stati membri ad adottare idonee misure per il trattamento dei loro rifiuti secondo l'ordine di priorità:

1. Prevenzione;

2. Preparazione per il riutilizzo;

3. Riciclo;

4. Recupero di altro tipo, quali il recupero di energia;

5. Smaltimento;

Considerato che gli stessi Stati membri devono attuare misure legislative per rafforzare questa gerarchia nel trattamento dei rifiuti, garantendo che la gestione dei rifiuti non metta a rischio la salute umana e non comprometta l'ambiente.

Inoltre, l’unione Europea ha, in un’ottica di riduzione dei rifiuti plastici, previsto di vietare l’uso di prodotti in plastica monouso che più di tutti gli altri inquinano le spiagge e i mari d’Europa, unitamente agli attrezzi da pesca perduti e/o abbandonati, che insieme rappresentano il 70% dei rifiuti marini, (Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions - "A European Strategy for Plastics in a Circular Economy”);

Le regole dell’Unione Europea introdurranno:

1. Il divieto di commercializzare determinati prodotti di plastica: laddove esistano alternative facilmente disponibili ed economicamente accessibili, i prodotti di plastica monouso dovranno essere esclusi dal mercato. Il divieto si applicherà a bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, mescolatori per bevande e aste per palloncini, tutti prodotti che dovranno essere fabbricati esclusivamente con materiali sostenibili. I contenitori per bevande in plastica monouso saranno ammessi solo se i tappi e i coperchi resteranno attaccati al contenitore.

2. Gli obiettivi di riduzione del consumo: gli Stati membri dovranno ridurre l’uso di contenitori per alimenti e tazze per bevande in plastica, fissando obiettivi nazionali di riduzione, mettendo a disposizione prodotti alternativi presso i punti vendita o impedendo che i prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente.

3. Gli obblighi per i produttori: i produttori contribuiranno a coprire i costi di gestione e bonifica dei rifiuti, come pure i costi delle misure di sensibilizzazione per i seguenti prodotti: contenitori per alimenti, pacchetti e involucri (ad esempio, per patatine e dolciumi), contenitori e tazze per bevande, prodotti del tabacco con filtro (come i mozziconi di sigaretta), salviette umidificate, palloncini e borse di plastica in materiale leggero. Saranno anche previsti incentivi al settore industriale per lo sviluppo di alternative meno inquinanti.

4.Gli obiettivi di raccolta. Entro il 2025 gli Stati membri dovranno raccogliere il 90% delle bottiglie di plastica monouso per bevande, ad esempio, introducendo sistemi di cauzione/deposito.

5. Prescrizioni di etichettatura. Alcuni prodotti dovranno avere un’etichetta chiara e standardizzata che indichi come devono essere smaltiti, il loro impatto negativo sull’ambiente e la presenza di plastica.

Questa prescrizione si applica agli assorbenti igienici, alle salviette umidificate e ai palloncini;

6. Misure di sensibilizzazione. Gli Stati membri dovranno sensibilizzare i consumatori all’incidenza negativa della dispersione nell’ambiente dei prodotti e degli attrezzi da pesca in plastica, ai sistemi di riutilizzo disponibili e alle migliori prassi di gestione dei rifiuti per questi prodotti.

Considerato che i dati sull’inquinamento marino da plastica, recentemente condotti dall’Istituto di Scienze Marine del CNR di Genova (ISMAR), dall’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM) e da Greenpeace Italia hanno evidenziato che, i livelli di microplastiche nel Mediterraneo sono paragonabili a quelli rinvenuti nei patch pacifici e che tali valori non si discostano molto da quelli presenti Pacific Trash Vortex, l’immensa isola di spazzatura formatasi nell’Oceano Pacifico.

Lo studio ha identificato quattordici tipi di polimeri differenti e che il più presente è il polietilene seguito dal polipropilene e dalla viscosa.

Inoltre, i dati raccolti confermano che i mari ed i fiumi sono invasi da plastica e microplastica per lo più derivante dall’uso e dalla dispersione di articoli monouso.

L’Amministrazione Comunale, sensibile al fenomeno, intende perseguire la seguente strategia: una graduale ma costante riduzione di produzione di rifiuti; un incremento costante di raccolta differenziata con valorizzazione del prodotto riutilizzabile e diminuendo la percentuale di rifiuto da destinare in discarica; incrementare forme di conferimento meno costose se non addirittura remunerative (ad esempio il compostaggio); diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (derivati del petrolio) favorendo l’utilizzo di materie prime rinnovabili; utilizzare feste e sagre e manifestazioni in genere come strumento per promuovere la cultura ambientale e del riciclo; sensibilizzare la comunità, il mondo imprenditoriale e gli esercenti verso scelte consapevoli e virtuose in materia ambientale.

Considerato che, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto precedente, si intende incentivare e favorire la gestione corretta e sostenibile dei rifiuti prodotti perseguendo i seguenti obiettivi: ridurre la produzione di rifiuti e l’impatto ambientale generato dagli stessi; incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto indifferenziato a favore della quota destinata al recupero; rendere più economico lo smaltimento dei rifiuti, aumentando la quota di rifiuti destinati verso forme di conferimento meno costose (recupero, compostaggio); diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petrolio) favorendo l’utilizzo di materie prime rinnovabili quali le bioplastiche; orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale.

Vista l’iniziativa lanciata dal Ministero dell’Ambiente “Plastic Free Challenge” rivolta a tutte le istituzioni ed enti pubblici nazionali, l’amministrazione comunale di Termoli aderisce al progetto, attivando una campagna informativa indirizzata ad ogni scuola di ogni ordine e grado presente nel territorio, e ad ogni cittadino residente e no, utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione necessari quali cartelloni da affiggere in luoghi pubblici, piazze, parchi, banner su siti internet e sito istituzionale, social network ecc…, al fine di scoraggiare l’uso della plastica monouso;

Dispone l’immediata eliminazione e conseguente sostituzione dei prodotti plastici esistenti negli uffici comunali dando mandato ai Responsabili dei Settore di interrompere gli acquisti in materiale plastico “vergine” privilegiando altri materiali o utilizzando plastica riciclata in conformità al «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» (PAN GPP).

E’ stato dato mandato al Responsabile del Settore competente affinché provveda ad individuare luoghi idonei all’installazione di appositi distributori per l’acqua pubblica per l’approvvigionamento con recipienti riutilizzabili scoraggiando l’uso dell’acqua in bottiglie di plastica; attivando una strategia pluriennale volta a ridurre e eliminare la plastica monouso dalle aree pubbliche e negli spazi privati mediante iniziative di vario tipo; oltre a perseguire una strategia di informazione e sensibilizzazione sul tema.