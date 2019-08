L'acqua di Petacciato Marina non è potabile, stop all'uso fino a nuovo ordine

PETACCIATO. Fino a nuovo ordine non si potrà bere o cucinare con l'acqua corrente a Petacciato. L'ordinanza è giunta dall'amministrazione in seguito alle analisi effettuate dall'Arpam.

«VISTO la nota dell’ A.R.P.A.M. datata 27/08/2019, con la quale è stato comunicato l’esito delle analisi dell’ acqua destinata al consumo umano, prot. n. 2151 del 26/08/2019 – Cod. punto prel. IT14070051006, dal quale si evince la non potabilità della stessa per risultato non conforme al valore previsto dall’allegato I del D.Lgs n. 31/01 e s.m.i.;

VISTA la precedente Ordinanza sindacale n. 8 del 27/08/2019;

VISTA la nota ASREM – Dipartimento di Prevenzione – Igiene degli Alimenti e della Nutrizione prot. n. 139/int. del 27/08/2019;

ATTESO che la suddetta nota costringe ad agire in via cautelativa, imponendo il divieto di usare l'acqua corrente come bevanda e per la preparazione dei cibi, restando idonea al solo utilizzo per l'igiene personale e dei locali per la zona di Petacciato Marina, a valle del Comando Stazione dei Carabinieri Forestali, servita dalla medesima rete di approvvigionamento;

RITENUTO di dover provvedere al riguardo, rettificando la precedente Ordinanza sindacale n. 8/2019, alla luce della successiva nota dell’ ASREM – Dipartimento di Prevenzione – Igiene degli Alimenti e della Nutrizione prot. n. 139/int. del 27/08/2019;

DATO ATTO che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a quanti individuati agli artt. 7 e 9 legge 241/1990 e s.m.i., attese le particolari esigenze di celerità del procedimento avente ad oggetto le finalità sottese al ripristino e consumo umano dell'acqua, risorsa primaria per l'attività umana; che, pertanto, il presente atto non dispiega effetti preclusivi che incidono sulle posizioni giuridiche soggettive dei destinatari, legittimando questi ultimi a tutelare i propri interessi in un contraddittorio con l'amministrazione procedente;

VISTE le attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), dell'art. 13 della Legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e dell'art. 117 del D.Lgs n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo, n. 59) e dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 327/1980 ("Regolamento di esecuzione della Legge n. 283/1962");

VISTI:

− il Testo Unico in materia di leggi sanitarie;

− l'art. 50, V comma, del D.Lgs n. 267/2000;

− l'art. 5 del D.M. del 2703/1991;

− il D.Lgs n. 31/2001;

− gli artt. 7 e s.m.i., Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

ORDINA

E' VIETATO, per la zona di Petacciato Marina, a valle del Comando Stazione dei Carabinieri Forestali, sino a nuovo ordine, l'uso e consumo dell'acqua a scopo potabile, in particolare l'uso dell'acqua come bevanda e per la preparazione dei cibi, restando idonea al solo utilizzo per l'igiene personale e dei locali;

INFORMA

che il presente atto sarà suscettibile di revoca non appena saranno riscontrati valori conformi, a norma di legge, al consumo dell'acqua come bevanda o per la preparazione dei cibi, a seguito delle debite verifiche degli organi competenti

DISPONE

che al presente provvedimento, venga data la massima pubblicità e diffusione mediatica, demandando al Comando di Polizia Municipale gli adempimenti al riguardo necessari, nonché:

pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Petacciato;

pubblicata sul sito internet del Comune di Petacciato;

nonché trasmessa all’ A.S.Re.M. - Dipartimento di Prevenzione ed all’ A.R.P.A.M.

La presente ordinanza viene inviata per opportuna conoscenza e competenza al Comando di Polizia Municipale ed al Comando Stazione Carabinieri.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Campobasso o, in via straordinaria, al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica della presente ingiunzione.».