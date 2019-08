Vico San Pietro, l'angolo degli artisti

TERMOLI. Camminando prima sul Corso poi per le vie del borgo arrivi prima dell’uscita di via Duomo dal borgo in quel caratteristico viottolo denominato vico San Pietro che seppur stretto, se lo conosci bene sai anche che vengono custoditi degli incantevoli angoli da ritrarre e immortalare su tela o anche come foto tanto sono belli e artistici.

E a proposito di arte e artisti c’è in questa via uno studio dove Enzo Botteri ha il suo eremo per rilassarsi e creare nuovi e bellissimi quadri la maggior parte dedicati a Termoli e le sue tradizioni culturali.

Domenica sera in quello che è considerato l’angolo degli artisti, quando Enzo non è intento a creare una sua opera, si radunano alcuni suoi carissimi amici per trascorrere un po' tempo tra una chiacchiera e l'altra.

Nel abbiamo colti tre assieme all'artista: Salvatore Branca, Peppino Casolino e Salvatore Cannarsa, con Enzo Botteri quattro amici che si ritrovano nelle calde sere estive in vico San Pietro a parlare di fatti e “fattarill” di matrice termolese, tra risate e battute che poi alla lunga coinvolgono anche altre persone, godendosi anche la bella frescura di un venticello che s'incunea lungo il serpentone del lungo vico San Pietro e che anche nelle serate afose riesce anche a mitigare la fastidiosa umidità appiccicaticcia, l'arte riesce anche a fare questo.