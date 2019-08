​“Termoli d’amare”: all’insegna della solidarietà per Corgneto

TERMOLI. Solidarietà e spirito di iniziativa. Sono questi i propellenti che portano avanti l’attività incessante del Lions Club Termoli Tifernus. Il quale, con la collaborazione del governatore della Misericordia Romeo Faletra, anche quest’anno ha voluto organizzare la raccolta fondi “Termoli d’amare”. Un’iniziativa all’insegna della solidarietà e del buon cibo. Dove quest’ultimo, oltre a godere della preparazione dello chef Nicola Vizzarri e del suo team, riunisce la popolazione per un tema molto più importante: la solidarietà.

La quale, oggi più che mai, deve essere coltivata anche nei terreni più duri della coscienza. Concentrando ogni sforzo possibile, nel cercare di allargare quella crepa, ancora troppo stretta, dell’indifferenza. Un ostacolo che il Lions Club Termoli Tifernus e la Misericordia, vogliono cancellare anche attraverso queste iniziative. Una raccolta fondi, che quest’anno ha raggiunto la 4° edizione. Un segnale di continuità che lascia un senso di sicurezza e una chiara percezione di un’abnegazione totale verso tematiche complesse e difficili da affrontare. Ma che, secondo il governatore Faletra, dimostra come ognuno di noi possa fare qualcosa per gli altri. Sottolineando anche la scarsa presenza delle Istituzioni in queste situazioni: “ Noi continueremo sempre con queste attività — afferma il governatore — ma rimane un grande problema. Purtroppo, noi associazioni di volontariato, ci dobbiamo sostituire alle Istituzioni. Quello che facciamo noi, lo potrebbero fare loro senza alcun problema. Cosi facendo, potremmo interessarci dei nuovi poveri.

Di quelli che hanno perso tutto all’improvviso o che sono stati sfrattati. Occuparsi di quelle persone che sono rimaste nude in mezzo alla strada.” Un atto d’amore verso chi è in difficoltà e una presa di coscienza per tutti noi. L’evento si terrà giovedì 29 agosto, nel piazzale antistante la sede della Misericordia in via Biferno n° 20/22. Il costo del biglietto è di 10 euro e comprenderà un primo di pasta all’amatriciana, frittura di pesce e una bevanda.



La somma raccolta, sarà impiegata per l’acquisto degli arredi del villaggio di Corgneto e delle carrozzine per disabili, idonee all’accesso della spiaggia e del mare.