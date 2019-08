Risolto il mistero dell'infiltrazione sulla spiaggia, rottura di una condotta di acqua potabile

TERMOLI. Risolto il mistero dell'acqua infiltrata sulla spiaggia libera tra i lidi Sirena Beach e Piovra.

Non si tratta di alcuno scarico illecito, tanto meno di una perdita dalle acque bianche, ma semplicemente una perdita, copiosa, dalla conduttura di acqua potabile gestita dalla Crea gestioni srl.

Un sopralluogo tecnico da parte dei Lavori pubblici, di una ditta incaricata dal Comune e della stessa Crea ha fatto scoprire il danno e ora, nonostante ci siano ancora alcuni giorni di agosto da vivere per il turismo balneare, il cantiere per la riparazione partirà subito.

E' quanto ci ha confermato anche il dirigente ai Lavori pubblici Gianfranco Bove, «Da un verifica effettuata mediante apposite strumentazioni dal personale di Crea Gestioni, è stato riscontrato che la copiosa infiltrazione che aveva determinato l’affioramento di acqua sull’arenile è dovuta a una perdita di acqua potabile dalla condotta adduttrice del lungomare nord Cristoforo Colombo.

Purtroppo, l’inconveniente non consente di procrastinare l’intervento e pertanto si procederà nell’immediato con la riparazione cercando di evitare ogni possibile disagio per la circolazione stradale e per le forniture di acqua ai lidi balneari interessati».