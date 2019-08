Frigo e congelatori spenti a causa del blackout: umore nero in bar, locali e supermercati del centro

TERMOLI. Di blackout a Termoli abbiamo già parlato in apertura della mattinata di oggi, ma al di là della casistica del 4 agosto, ci fu anche un’altra interruzione di energia elettrica in centro e sul lungomare Nord che provocò malumori tra gli esercenti.

Ebbene, il bis, stavolta in altra zona del centro storico, è avvenuto oggi.

Ci hanno contattato alcuni esercenti che da questa mattina alle 7 sono privi di corrente elettrica, il loro tono abbastanza alterato perché sono fermi con le loro attività e parliamo del supermercato in via Fratelli Brigida, bar e caffetterie sul Corso nazionale e vie adiacenti, avendo frigo e congelatori spenti rischiano visto che sono già quasi sei ore di far andare a male la loro merce.

La cosa che poi li ha fatti indispettire di più è che avendo chiesto quando sarebbe tornata la corrente si sono visti rispondere che in alcune case private la luce è tornata mentre le attività commerciali sono e rimarranno chissà fino a quando al buio e con seri rischi di veder guastare la loro merce.