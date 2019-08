TERMOLI. Tartarughe e pesci trasferiti nella vasca della piccola piscina che a breve sarà ristruttura come complesso polifunzionale al Parco di Termoli.

Siamo stati allertati, infatti, del fatto che stavano prosciugando il laghetto una volta popolato da cigni, paperotti, pesci pregiati di acqua dolce, oggi solo da tartarughe e alcuni pesci.

Il motivo di questa operazione è per fare un censimento proprio di questi animaletti oggi presenti come appunto le tartarughe acquatiche, ma non solo.

Su disposizione ministeriale, occorre realizzare una rete che divida esemplari maschi da quelle femmine, per impedire che si riproducano, poiché non è una specie autoctona e creerebbe problemi al mantenimento del locale eco-sistema.