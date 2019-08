Traslochi e trasferimenti di uffici, funzioni e dipendenti in municipio

TERMOLI. Ancora trasferimenti e traslochi internamente al municipio di Termoli. Si chiama mobilità intersettoriale personale dipendente e sistemazioni logistiche uffici.

Una determina a firma del vicesegretario generale Carmela Cravero, che richiama i decreti di conferimento degli incarichi dirigenziali all’architetto Silvestro Belpulsi e all’ingegner Gianfranco Bove, non solo, ma anche quelli relativi alla stessa Cravero e al dottor Massimo Albanese, è stato preso atto delle direttive del sindaco in merito alla riorganizzazione interna e logistica degli uffici e servizi, da attuare mediante mobilità interna intersettoriale del personale dipendente al fine di migliorare il funzionamento dei servizi e rendere più celere ed efficiente l'azione amministrativa. Sentiti i dirigenti interessati, viste le note degli stessi conservate agli atti d'ufficio; al fine di consentire una maggiore flessibilità nella gestione del personale, hanno riaffermato che al lavoratore possono essere richieste non solo le mansioni proprie del profilo di assunzione ma anche tutte quelle equivalenti nell’ambito della categoria di appartenenza.

Per questa ragione, sono stati disposti i seguenti trasferimenti del personale dipendente, mediante mobilità interna intersettoriale, con decorrenza dal 2.09.2019:

Geom. Francesco Leone, cat. C, dal Settore III Programmazione, Gestione e governo del Territorio al Settore IV LL.PP. e Manutenzioni ( collocazione ufficio al 3 piano unitamente al dipendente

Vincenzo Campese); Sig.ra Spina Arcangela, cat. C, dall'Ufficio Segreteria Generale - Organi Istituzionali all'Ufficio Ragioneria;

Sig. Nicola Pientrantonio cat A all'Ufficio URP con decorrenza immediata;

di disporre la collocazione fisica dei dipendenti dei Settori II - III - IV - V come da planimetria allegata al presente provvedimento; di disporre altresì i seguenti spostamenti logistici:

Dirigente Dott. Massimo Albanese presso una delle stanze collocate presso l'immobile ex Curia Vescovile al piano terzo;

Dott.ssa Annalisa Petrucci presso la stanza attualmente occupata dalla dott.ssa Giulia Siviero;

Dott.ssa Giulia Siverio presso la stanza occupata attualmente dalla dott.ssa Annalisa Petrucci;

di dare atto che la suesposta collocazione logistica degli uffici è tesa al miglioramento del funzionamento dei servizi, e ad una più celere ed efficiente azione amministrativa; di trasmettere la presente ai dipendenti interessati, ai dirigenti, al sindaco ed agli assessori comunali, alle organizzazioni sindacali e alle Rsu.