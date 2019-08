Da Termoli alle Tremiti, la ‘Giornata del Creato’ fra dialogo e comunicazione

TERMOLI. “Fare rete con il Creato” è l‘iniziativa di promozione culturale, sociale e di comunicazione, nell’ambito della 14ma giornata Nazionale del Creato (1° settembre), promossa da Ucsi Molise in collaborazione con Lions Club Tifernus di Termoli, Comune di Termoli, Comune di Tremiti (FG), Diocesi di Termoli–Larino e Diocesi di Manfredonia –Vieste, Parrocchia san Timoteo (Termoli). La giornata del Creato in Molise inserita nel contesto delle celebrazioni dell’iniziativa Nazionale dal tema "Quante sono le tue opere, Signore” (Sal. 104, 24) Coltivare la biodiversità indetta dai Vescovi italiani, si terrà a Termoli e alle Isole Tremiti. Nelle due giornate di Venerdì 30 agosto e sabato 31 agosto ci saranno momenti di riflessione tematica con interventi specifici, di comunione con la Santa Messa (ore 11:30 Isola San Domino) e sociale escursionistico con il giro delle isole e visite ai luoghi di interesse naturalistico, paesaggistico e architettonico.

Straordinaria sarà la partecipazione di Mons. Dario Edoardo Viganò, assessore Dicastero Comunicazione Vaticana il quale alle Isole Tremiti terrà un riflessione sul tema del Creato connesso alla realtà del mondo dell’informazione e della rete. Con lui sarà presente don Raffaele Grimaldi, Ispettore Generale Cappellani delle Carceri che, a conclusione della giornata, darà una testimonianza sul valore della “bellezza vita” a partire dall’ incontro della persona con la natura. Non mancheranno momenti di dialogo tra le Istituzioni civili ed ecclesiali. A Termoli, cittadina balneare sulla costa adriatica del Molise e alle Isole Tremiti, tra Molise Puglia e Jugoslavia; a contatto con le bellezze del Creato per narrare, fare rete, informare, comunicare "la rete della vita" in connessione con il fascino del mare, il calore del Mediterraneo, nelle acque del mare Adriatico dai brillanti fondali dalle acque incontaminate e della natura selvaggia. Luoghi, visitabili, sostenibili perché La natura non è una cornice della nostra vita, ma tutti ne facciamo parte, perciò ne siamo i custodi.

“La Giornata per la Custodia del Creato è allora quest'anno per la Chiesa italiana un’occasione per conoscere e comprendere quella realtà fragile e preziosa della biodiversità, di cui anche la nostra terra è così ricca. Proprio il territorio italiano, infatti, è caratterizzato da una varietà di organismi e di specie viventi acquatici e terrestri, a disegnare ecosistemi che si estendono dagli splendidi boschi delle Alpi – le montagne più alte d’Europa – fino al calore del Mediterraneo”. (dal Messaggio per la 14ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato 1° settembre 2019)

Programma:



Venerdì 30 agosto - Termoli

Visita della Cattedrale e del Borgo marinaro

Saluto di benvenuto del Sindaco di Termoli, Francesco Roberti, del Presidente Ucsi Molise Rita D’Addona, del Rappresentante Lions Tifernus Mariangela Martella, del parroco don Benito Giorgetta

ore 20,30 cena all'aperto presso "Oyster Fish"

Sabato 31 agosto Isole Tremiti - Termoli

ore 09,00 partenza per le Isole Tremiti dal porto di Termoli

ore 10,30 arrivo sulla banchina del molo di San Domino con accoglienza da parte del Sindaco Carmela Palumbo e del parroco Hakim p. Josè Massimo

ore 11,00 riflessione tematica a cura di mons. Dario Viganò

ore 11,30 celebrazione della Santa Messa

ore 12,00 trasferimento a san Nicola con visita all'Abbazia e scambio doni

ore 13,00 aperitivo con buffet

ore 14,00 giro delle isole tra le baie e le bellezze naturalistiche, con visita in corrispondenza della statua sommersa di Padre Pio

ore 16,00 rientro in porto a San Domino e a seguire le conclusioni di don Raffele Grimaldi

ore 17,00 rientro a Termoli

ore 20,30 incontro con il Sindaco di Termoli Francesco Roberti e Governatore Lions Tommaso Dragani e scambio doni, a seguire cena presso il ristorante "Svevia"- Termoli.