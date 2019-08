TERMOLI. Nessuno avrebbe mai immagino che mercoledì 28 agosto sarebbe stata una data infausta per decine di attività commerciali del centro storico, per non parlare di residenti, turisti e altre tipologie, come studi professionali e attività d'impresa.

Persiste il blackout e l'energia elettrica interrotta a Termoli.

Il guasto ancora non è stato trovato e i disagi in pieno centro, dove sono ormai 10 ore e mezza di buio assoluto.

Merce che potrebbe deterioarsi, non avendo i frigoriferi l'alimentazione elettrica che scongiurerebbe questo pericolo, i bar e ristoranti sono stati costretti a far giungere sul posto tre automezzi adibiti a gruppo elettrogeni ora che stanno alleviando questi disagi momentaneamente.