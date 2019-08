Luigi Lucchese salva il Gabbiano reale

TERMOLI. Tutto è bene quel che finisce bene. Parliamo dell’esemplare di gabbiano reale, quello che è stato trovato ferito oggi sulla spiaggia, nel tratto di lungomare Nord adiacente al lido Sirena Beach.

Tante telefonate da parte di bagnanti sensibili, le signore di Torino Laura Dabbene e Livia Bratus, assieme alla signora Annamaria di Vasto, un trio di donne che non si sono lasciate prendere dallo sconforto, ma hanno combattuto affinché il gabbiano avesse una chance.

Subito dopo la nostra pubblicazione, magicamente, è intervenuto il veterinario dell’Asrem Piermatteo ma proprio a causa della specie del gabbiano, protetto, non ha potuto prenderlo in cura, e il 1515 aveva tutte le pattuglie su incendi. «La povera bestia è destinata alla morte», disperavano le tre bagnanti, ma poi arriva il salvatore, non della Patria, ma del volatile e chi poteva essere? «Abbiamo recuperato il gabbiano nel pomeriggio (contattato niente meno che da Pescara, ndr), dopo le 16, presso il Sirena Beach, ci è stato consegnato da una delle signore e da un primo esame sembra avere un’ala ferita e resta quasi immobile, ma vigile. Potrebbe trattarsi anche di ingestione di plastica che ha bloccato i reni. Su consiglio del veterinario abbiamo provveduto a somministrare solo acqua. Domani mattina provvederemo a consegnare (se ci riusciamo) il volatile, ai Carabinieri forestali». Ringraziamo il presidente di Ambiente Basso Molise Luigi Lucchese, che l’ha preso in custodia e portato a casa sua. Ci voleva tanto?

Merito suo e delle tenaci turiste se il Gabbiano reale potrà tornare a volare.