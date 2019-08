Dalla Schedina al betting online: cambiano le abitudini degli scommettitori

TERMOLI. Nel mondo moderno, il gioco preferito dai giovani è, senza alcun dubbio, quello delle scommesse sportive. La disciplina più giocata, in tal senso, è sicuramente il calcio. E diversamente, in una nazione come la nostra che vive di pallone sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro, non poteva essere. Una passione quella della "Dea Eupalla", splendida definizione del pallone coniata da Gianni Brera, che consente a molti di ottenere dei veri propri guadagni-extra. Oppure, per i più giovani, quei soldi necessari per potersi divertire il fine settimana in compagnia degli amici. Il betting, per qualcuno, rappresenta di fatto una specie di secondo lavoro. Molto più divertente, palpitante ed emozionante della occupazione principale.

Com'era il mondo delle scommesse prima della legalizzazione?

Al giorno d'oggi, scommettere negli eventi sportivi è una modalità di gioco totalmente acquisita dagli italiani, ai quali non spetta altro che scegliere il bookmaker affidabile in Italia fra i tanti che operano nel nostro territorio, in rete oppure nelle varie agenzie dislocate nello Stivale. Alle nuove generazioni, in particolare la fascia d'età degli Under 30, immaginare il mondo del gaming senza le scommesse sportive risulta quasi impossibile, dato la grande popolarità del gioco e i milioni di appassionati che effettuano puntate.

Ai loro padri e nonni, però, questa possibilità non era consentita legalmente, dato che prima del 1998, a differenza di quanto già avveniva nella maggior parte degli altri stati europei, le scommesse sportive erano vietate in Italia. Per gli appassionati di calcio, l'unico metodo legale era costituito dalla possibilità di giocare la Schedina Totocalcio, con l'esclusiva possibilità di indovinare soltanto se avesse vinto la squadra locale o quello ospite, oppure se l'incontro fosse terminato in parità.

Eppure, nonostante la sola possibilità di indicare - a biro - "1". "x" o "2", simbologia a tutt'oggi vigente anche nel mondo del betting sportivo, la Schedina faceva sognare ad occhi aperti milioni di italiani, attratti da montepremi sostanziosi e dall'opportunità di dar sfoggio delle proprie competenze calcistiche. Anche se, spesso, avevano la meglio gli amanti della cabala e della giocata istintiva piuttosto che i veri intenditori ed appassionati di football.

Totocalcio e Totogoal insufficienti a soddisfare le esigenze degli scommettitori

Non tutti sanno, però, che nel 1946, anno di nascita della Schedina, le partite disponibili erano 12. La possibilità di centrare il "13", un numero che grazie proprio al Totocalcio ha ampliato la propria fama di "portafortuna", è stato possibile solo quattro anni dopo, grazie all'inclusione di un ulteriore match. "Fare 13", oramai, è divenuto un modo di dire popolare, che viene traslato in ambiti totalmente differenti rispetto a quello prettamente sportivo, entrando, di fatto, nell'immaginario collettivo della popolazione italiana.

Col passare del tempo, gli appassionati di calcio sono stati costantemente alla ricerca di nuovi modi di scommettere, spazientiti dalla solo possibilità di indicare il segno del risultato finale dell'incontro. La nascita del Totogoal, ad esempio, cercava di andare incontro a questa crescente domanda, ma il suo successo fu di breve durata. Gli appetitosi montepremi, poi, scemarono per la crescente popolarità del SuperEnalotto, che offriva la possibilità di premi ancora più ricci e stuzzicanti e sottraeva giocatori alla Schedina.

La causa principale del declino del Totocalcio, disponibile ancora oggi nel formato di 14 partite, fu però la nascita delle scommesse sportive alla fine degli anni '90, fenomeno letteralmente esploso, da lì a pochi anni, grazie alla possibilità di effettuare puntate online direttamente dal proprio pc, smartphone o tablet. D'altro canto, la possibilità di giocare online rende l'esperienza di gioco ancora più impagabile ed irripetibile. Specie se la puntata viene effettuata "Live", modalità che sta prendendo sempre più piede col passare degli anni. Il betting online, quindi, ha soddisfatto il palato dei calciofili italiani, ai quali spetta divertirsi in modo sano e consapevole. Evitando, economicamente parlando, di fare il "passo più lungo della gamba".