Welfare alla molisana

CAMPOBASSO. Dopo l’approvazione del Piano triennale in materia (vedi termoli online del 28 agosto), viene da pensare che, nelle Regioni in cui viene praticata una più efficiente (e mirata) politica sanitaria, fa da riscontro la somministrazione di un’assistenza ben più puntuale.

Non si tratta di un assiòma quanto piuttosto di una verità acclarata. Di qui la necessità di approfondire se la patria di Vincenzo Cuoco può essere considerata, o meno, un luogo adatto per quanti vivono la loro terza (o quarta) età. Il Molise conta all’incirca 300mila abitanti. Di questi, 70mila circa contano più di 65 anni ed 8mila superano gli 85. Senza parlare degli ultracentenari, una categoria nostrana per cui insidiamo il ‘rècord’ alla Sardegna. I dati registrano oltre 1.500 famiglie che contano un portatore di disagi fisici; e, secondo l’Istat, un nucleo su quattro vive sotto la soglia di povertà.

‘Dulcis in fundo’ sono risultati in crèscita i consumi di droghe e di alcolici soprattutto da parte dei più giovani. Secondo taluni esperti del settore, la pianificazione regionale in questi settori sarebbe sostanzialmente ferma a causa dei ritardi degli organi politici preposti al dettaglio dela materia. Da quanto sopra sinteticamente esposto, parrebbe logico concludere che la ventesima regione non possa essere considerata una ‘riserva’ felice per i più ‘agé’. Ed in effetti la sorte degli anziani non autosufficienti rappresenta un problema che ricade pressoché esclusivamente sulle famiglie, considerato che le risorse pubbliche risultano veramente poche, che i servizi offerti dai Comuni sono minimi e che, per di più, sono disuguali tra una comunità e l’altra (di sovente, scarsamente garantiti).

Per la fondazione ‘Civicum’ (che ha attinto i dati dal Politecnico di Milano) il Campobassano occuperebbe il fanalino di coda nel sostegno della prevenzione, della riabilitazione, delle strutture residenziali e dei ricoveri. Essere vecchi al Nord vuole dire almeno potere disporre di un importo (per servizio) doppio (e talvolta anche triplo) rispetto a chi vive nel Centro e nel Meridione. La situazione emerge chiaramente dai bilanci comunali che, solitamente, tengono conto solo di taluni servizi ‘standard’ quali l’assistenza domiciliare, la teleassistenza, l’affido familiare, gli assegni di cura, i pasti a domicilio, le strutture di cura e di riposo ed i soggiorni estivi. Nel caso degli interventi economici diretti, città come Brescia assistono ben 400 soggetti ogni 10mila ab. contro le poche centinaia dell’intero Molise.

La Regione rimane sotto la media anche per l’assistenza familiare, dal momento che Campobasso ne assiste una settantina (pari ad appena il 7%) quando la ‘domiciliare’ diventa fondamentale oltre gli 80 anni, comunque tale da dovere essere garantita almeno in misura minima. Insomma sul ‘welfare’ molisano, parole d’ordine a parte, la confusione regnerebbe sovrana. I servizi erogati sarebbero discontinui, i contratti di lavoro offerti a chi abbia vinto una gara sarebbero poco rispettati ed i pagamenti della Pubblica amministrazione si verificherebbero in ritardo.

I soldi sembrerebbero essere disponibili più per gli operatori, per i consulenti e per gli Enti che per il soddisfacimento delle necessità delle fasce di popolazione più esposte. Quasi che l’assistenza fosse rivolta più ai lavoratori addetti agli anziani che a questi ultimi nonché ai minori ed ai portatori di disagi vari. Il Piano regionale contiene scarsi riferimenti per gli immigrati, per la tossicodipendenza, per l’integrazione sociale e sanitaria, per i fisioterapisti, per i non autosufficienti, per i malati di Alzheimer, per la lungodegenza o per la riabilitazione. Non parliamo poi dei vari Regolamenti deliberati dai Comitati dei Sindaci la cui normazione – lungi dal mantenersi conforme alle corrette regole della discrezionalità amministrativa – sembrerebbe, molto spesso, sconfinare nell’arbitrio.

La Regione Molise riceve dai 7 ai 9 milioni di euro per finanziare gli interventi. Tali importi sono poi destinati agli Ambiti sociali i cui addetti vengono pagati attingendo al fondo in questione. Ed ecco che, tirate le somme, una parte del danaro disponibile – più che agli anziani, ai minorati ed ai disagiati – finisce con l’essere destinato ai lavoratori del settore.

