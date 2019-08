TERMOLI. Si svolgerà sabato 31 agosto, nel paese vecchio di Termoli, la terza edizione di Diabethlon nel borgo. L'evento è organizzato dall'Adbm, associazione diabetici basso molisani, e dall'Aniad Molise, associazione nazionale italiana atleti con diabete.

Presenti alla conferenza stampa, il presidente Adbm Pino Ferrieri, la vice presidente Alberta Zulli e il segretario dell'Adbm e presidente dell'Aniad Molise Rocco Giacomodonato.

Un evento che tende a sensibilizzare l’opinione pubblica su una malattia, il diabete appunto, di cui si sente parlare troppo poco. E l'ignoranza in materia è dilagante.

Un momento per dar voce ai tanti pazienti che, spesso si sentono incompresi. Soprattutto nell'ultimo anno, quando una determina regionale ha reso la vita del paziente diabetico di tipo 1, un inferno. Chi è portatore di microinfusore, una pompa che eroga insulina 24 ore su 24, secondo la determina è tenuto a recarsi esclusivamente e unicamente nell'ospedale di Campobasso. Lasciando così Termoli e creando disagi.

L'Adbm, a tal proposito, si è battuta e si batte affinché questa determina venga modificata. Quell’unicamente deve esser cancellato, permettendo al paziente di esser libero di scegliere. Anche perché, forse qualcuno dimentica che il primo impianto di microinfusore su un paziente diabetico è avvenuto a Termoli e a Larino.

Anche per questo motivo è la scelta di organizzare il Diabethlon nel borgo di Termoli.

“La mission dell'Aniad- ha spiegato il presidente dell'Aniad Molise e segretario dell'Adbm, Rocco Giacomodonato- è quella di promuovere lo sport per i pazienti diabetici. Nel mio caso, essendo diabetico di tipo 2, è essenziale fare sport per migliorare e tenere sotto controllo la malattia. Sono tre anni che, a livello nazionale, partecipiamo alla maratona di Roma, alle mezze maratone di Mimano e Firenze. Qui in Molise, siamo arrivati alla terza edizione e promuoviamo una gara podistica sia completiva che non. Lo slogan motivazionale è #megliopianochesuldivano”.

Gente che passeggerà, gente che potrà unirsi al gruppo. Un gruppo compatto e vari atleti delle varie Aniad italiane. Arriveranno circa una cinquantina di atleti dalla Sardegna, dalla Lombardia, dalla Campania, dalle Marche, dal Lazio, dalla Puglia, dall'Abruzzo e, ovviamente dal Molise.

Una battaglia importante che, tutte le sezioni Aniad italiane stanno portando avanti, è la petizione, che si può trovare anche sui vari social, sugli accessi al pronto soccorso di fare uno stick glicemico che, costa pochissimo, e può salvare la vita al paziente.

Si parte, per il Diabethlon nel borgo, alle 20:30 da piazza Monumento. Giri di circa 1,8km. Da piazza Monumento al borgo vecchio per poi tornare al punto di partenza. In coda alla gara competitiva, chiunque potrà passeggiare, camminare, riscoprendo così il piacere e l’importanza di muoversi.

Lo sport fa bene a tutti, che siano diabetici o che siano persone sane.

Il partner ufficiale della manifestazione è l'Ascensia Diabetes Care che da più di settant'anni, s'impegna nella ricerca di sistemi per il monitoraggio della glicemia in risposta alle specifiche esigenze delle persone con diabete.