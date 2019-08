TERMOLI. Da sempre diamo voce ai nostri lettori soprattutto quando vi è la protesta civile di innocenti cittadini che pagano regolarmente le tasse e vogliono mettere in luce disservizi che invece spettano loro di diritto; nel caso specifico, si tratta della adeguata fornitura di cassonetti al condominio “La Piramide” composto da 42 appartamenti in via del Ciclismo.

"Come potete vedere, quelli della plastica sono tre bidoncini comprati dai condomini, assolutamente insufficienti. Crediamo che il Comune incassi una bella cifra dai proprietari. Non si capisce perché non vengano forniti i cassonetti grandi. È evidente che non essendoci capienza, i sacchetti, pur differenziati, finiscano a terra creando lo scempio che si vede nelle foto. Questo è quanto accade nella nostra via a Termoli. Grazie".