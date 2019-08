CELENZA SUL TRIGNO. Si sono svolti questo pomeriggio a Celenza sul Trigno i funerali di Livia Gaspari, la 61enne deceduta in seguito ad un tragico incidente avvenuto sulla Trignina.

Lo scontro si è verificato domenica 25 agosto in territorio di Montefalcone nel Sannio, tra un Apecar e un camper (LEGGI).

Ad officiare la messa, presso la chiesa di Santa Maria dell'Assunta, è stato il parroco del posto don Luca Mastrangelo.



La notizia della morte improvvisa della donna ha sconvolto la piccola comunità celenzana che si è stretta intorno al dolore dei famigliari e dei parenti della signora. In tanti in paese si chiedono come sia potuta accadere una tragedia simile.

La 61enne è deceduta per un politrauma, questo quanto stabilito dall'esame autoptico svolto nella mattinata di ieri a Termoli (LEGGI).

Incredulità e tanta tristezza sono i sentimenti che hanno accompagnato l’uscita del feretro verso il cimitero di Celenza dove è stata allocata la bara.