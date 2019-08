TERMOLI. Denunciare gli incivili ed educare al rispetto dell’ambiente, grazie anche ad un fumetto.

I fumetti sono arte ma non solo, alcuni possono avere anche un ruolo educativo per i più piccoli.

Il fumetto in un primo tempo, veniva considerato un ibrido tra scrittura ed immagine, ma con il passare del tempo ha preso sempre più piede, diventando così, nell'ultimo secolo una forma di comunicazione assolutamente originale che usa l'icona per rappresentare la realtà.

Ma qual è il suo valore educativo?

Il fumetto è importante sotto diversi punti di vista: stimola le capacità logiche, apre a nuovi campi del sapere, stimola la creatività, consente di vivere le proprie ansie in un contesto e modalità tali da non risultare pericolose per sé e per gli altri.

E se venisse usato in un contesto diverso come quello dell’educazione ambientale?

Denunciare gli incivili ed educare al rispetto dell’ambiente, i temi dell’esaurimento delle risorse naturali, dello spreco e dell’eccessiva produzione di rifiuti che generano come conseguenza problemi di smaltimento, possono essere affrontati con maggiore speranza di successo se rappresentati sotto forma di vignetta, attraverso immagini e racconti.

Così anche temi complessi come la questione ambientale possono essere tradotti in un linguaggio alla portata di tutti.

Un linguaggio alla portata dei bambini che comunichi, in maniera forte, il sentimento del rispetto per il pianeta ma anche per il prossimo, che sta alla base di qualunque comportamento ecologico.

Ai bambini basta così poco per coinvolgersi, sono più capaci degli adulti di guardare le cose con occhi diversi!