Pronti ad assistere allo spettacolo della Superluna Nera?

TERMOLI. La fine dell’estate si concluderà con un insolito e affascinante fenomeno, che si ripete in genere ogni 32 mesi e a volte solo in determinate zone del pianeta.

Sorgerà la seconda Luna nuova del mese, soprannominata Luna Nera o Black Moon, stando ad indicare un cielo in totale assenza di luna, quindi “nero”, ma che non porta con sé alcun cattivo presagio, solo un evento astronomico degno di nota, previsto per oggi 30 agosto.

Di solito ogni mese si conta una Luna Piena e una Luna Nuova: ogni tanto può capitare che si verifichi una seconda Luna Piena nello stesso mese, che viene soprannominata Luna Blu, o Blue Moon, oppure una seconda Luna Nuova, che viene chiamata, appunto Luna Nera.

Che cos’è una Luna Nera?

Mentre la Luna piena si riferisce al momento in cui il lato rivolto verso la Terra è completamente illuminato dalla luce del Sole, una Luna Nuova è il momento in cui lato rivolto verso il nostro pianeta è completamente in ombra.

Questo perché, durante la sua orbita, la Luna può trovarsi opposta al Sole (Luna Piena) o tra Sole e Terra (Luna Nuova).

La Luna Nera non si vedrà nel cielo notturno in quanto è in fase di novilunio, sorge al mattino alle 12.37 ora italiana, mentre il perigeo si registrerà alle 17.57 ora italiana, quando il nostro satellite si troverà a 357.227 km da noi, contro una distanza media di 384.400 km.

Ma come vedere una Luna che non si vede?

Per chi ha la possibilità di stare lungo le coste, potrà godere di questo meraviglioso spettacolo in un altro modo, attraverso le maree, che sono influenzate dall’attrazione gravitazionale del nostro satellite e del sole, e quelle di questa stagione avvengono in prossimità di lune piene e nuove.

Con un pizzico di fortuna, quindi, questo può risultare particolarmente evidente, facendo notare ad occhio nudo la differenza tra alta e bassa marea.

Una Superluna nuova è più difficile da apprezzare, ma rimane comunque un insolito e suggestivo fenomeno celeste.