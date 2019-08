Via del Ciclismo, arrivano i nuovi contenitori alla "Piramide"

TERMOLI. Via del Ciclismo: sulla situazione del condominio "La Piramide", composta da ben 42 unità appartamenti, dopo la pubblicazione di ieri, che non poteva passare di certo inosservata, è intervenuta la Rieco Sud, che dando un colpo alla botte e un colpo al cerchio, in primis ha rimosso tutti i rifiuti conferiti sull'area dove erano esposti i contenitori per la raccolta differenziata, ma dall'altra, pur aderendo alla richiesta di aumentare i cassonetti, li ha spostati su area privata.

Ecco la nota dell'azienda.

«In mattinata la ditta ha provveduto ad aumentare i contenitori per la raccolta e a spostare su area privata la batteria poiché si trovava abusivamente sul suolo pubblico.