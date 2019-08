TERMOLI. Ieri mattina, siamo stato gentilmente invitato da alcuni residenti di Corso Vittorio Emanuele III, davvero sfiniti per quello che devono patire da tempo a causa di proprietari di cani che non rispettano il vivere civile e continuano a far fare ai loro amici a quattro zampe i loro bisogni fisiologici, le cosiddette deiezioni canine, lasciandole in bella vista senza curarsi di raccoglierle.

Al colmo dello sfinimento, che cosa si sono inventati gli stessi residenti? Hanno tappezzato alcuni alberi su quel tratto di strada, proprio alle spalle della Chiesa di San Timoteo, di alcuni manifesti che recitano: "Gioca anche tu a salta la m***a, passatempo ludico gratuito gentilmente offerto da padroni maleducati di affettuosi cagnolini".

Questa protesta casca proprio a fagiolo dopo che, in un video girato ieri da Termolionline al parco comunale, abbiamo posto delle domande alla neo assessora all'ambiente Rita Colaci; la domanda è stata posta proprio per capire se il suddetto assessorato sta adoperandosi per combattere e punire come si deve questo malcostume in uso da parecchi proprietari di cagnolini. In effetti noi che siamo stati sul posto ci siamo accorti che la protesta è più che giustificata e pertinente. Eppure lo stesso tratto di strada presenta anche un altro problema, che nel caso specifico dovrebbe riguardare l'urbanistica, per via del manto di bitume del marciapiede non poco pericoloso per la sicurezza fisica del cittadino.