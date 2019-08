TERMOLI. Cantieri gemelli quelli di via dei Pruni e via delle Tamerici, tutti e due avviati nel gennaio scorso e con lo stesso periodo di ultimazione.

Come avvenuto per la zona più prossima a Santa Maria degli Angeli, anche per l'insediamento che confina con la statale 87 e la zona dell'A14, è stata firmata oggi l'ordinanza per l'apertura della nuova strada in via delle Tamerici, attesa da tempo immemore dai residenti.

A breve sarà anche acceso l'impianto per la pubblica illuminazione, di competenza del gestore Enel Sole.

Due aree di urbanizzazione ritardata che finalmente hanno trovato la loro giusta dimensione. L'ordinanza è a firma del dirigente ai Lavori pubblici Gianfranco Bove, mentre il rup del procedimento è l'architetto Francesco Paolo Avellino, coordinati dal vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici Vincenzo Ferrazzano.