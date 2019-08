TERMOLI. Solidarietà e spirito di iniziativa. Sono questi i propellenti che portano avanti l’attività incessante del Lions Club Termoli Tifernus, il quale, con la collaborazione del governatore della Misericordia Romeo Faletra, anche quest’anno ha voluto organizzare la raccolta fondi “Termoli d’amare”. Un’iniziativa all’insegna della solidarietà e del buon cibo. Dove quest’ultimo, oltre a godere della preparazione dello chef Nicola Vizzarri e del suo team, riunisce la popolazione per un tema molto più importante: la solidarietà.

Quest'ultima, oggi più che mai, deve essere coltivata anche nei terreni più duri della coscienza concentrando ogni sforzo possibile, nel cercare di allargare quella crepa, ancora troppo stretta, dell’indifferenza. Un ostacolo che il Lions Club Termoli Tifernus e la Misericordia, vogliono cancellare anche attraverso queste iniziative. Una raccolta fondi, che quest’anno ha raggiunto la 4° edizione, con la collaborazione dell'associazione Aqva 42.

Certo, la pioggia non ha dato tregua per un’ora almeno e questo ha influito senza dubbio sull’esito della manifestazione, ma appena ha smesso di cadere, la gente è tornata ad affollare la struttura della Misericordia in via Biferno.