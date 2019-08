«Lascio parte del mio cuore a Guglionesi»

GUGLIONESI. “Lascio parte del mio cuore qui a Guglionesi, qui in questa scuola che mi ha accolta sette anni fa”. Queste le parole della dirigente scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi, Maria Maddalena Chimisso.

Sette anni in cui si è venuto a creare un team di lavoro, con insegnanti, collaboratori, alunni e genitori, che ha portato in alto il nome della scuola guglionesana.

“La scuola di Guglionesi è la scuola in cui sono stato presente più a !ungo- ha dichiarato la dirigente Chimisso ai microfoni di Termoli online- se mi guardo indietro, devo dire che in sette anni, abbiamo fatto un cammino importante ed eccezionale”.

Non parla al singolare mai la professoressa Chimisso. Mai, perché per lei, se la scuola è arrivata a dei livelli importanti, è per merito di tutti. È grazie al lavoro delle insegnanti che hanno creduto in lei e nel suo modo di gestire la scuola.

“Siamo partiti da una base solida- ha proseguito- la scuola di Guglionesi era già una scuola radicata nel territorio. Con il tempo, con le richieste da parte del Ministero abbiamo dovuto rivedere l’impianto, l'offerta formativa. In questi sette anni ci sono stati cambiamenti notevoli”.

Dalla digitalizzazione alla scuola Polo Service Learning. L’omnicomprensivo rientra tra le 27 scuole polo nazionali individuata dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, l’indire.

Ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di “scuola e-twinning”, ed è entrato a far parte di una rete europea di scuole leader, grazie anche alla docente Nicoletta Farina che è l'ambasciatrice eTwinng.

Tra le novità c’è il diploma in lingua francese dell'Esabac che, quest'anno ha dato la possibilità a una studentessa di iscriversi alla Sorbona, a Parigi in Francia.

Gli studenti hanno ,poi partecipato all'Hackaton Cultura 2019, all'Hackaton Next Ri-Generation e al Civic Hack di Genova.

Risultati sempre maggiori e tanti riconoscimenti in questi sette anni. Progetti Erasmus sia per gli studenti del liceo sia per gli studenti delle scuole medie che,a differenza dei colleghi liceali, effettuano l'Erasmus in modo digitale. Grazie alle varie piattaforme che li mettono in comunicazione con altri studenti di altri stati.

“La scuola ha anche partecipato, con esito positivo al Potenziamento della cittadinanza europea, i cosiddetti Pon. E da cinque anni, invece, la scuola di Guglionesi è stata individuata come centro territoriale per l’inclusione. Formazione e supporto per le scuole della provincia”.

Un percorso fatto passo dopo passo “ribadisco in team. C’è un buon gruppo di insegnanti aperti al cambiamento”.

Un team, fatto non solo di insegnanti ma anche di collaborazione con le due amministrazioni che si sono succedute in questi sette anni.

“Ho avuto aspetti positivi con entrambe le amministrazioni. La scuola e il comune sono le due istituzioni principali e abbiamo sempre avuto il riconoscimento della scuola da parte del comune e viceversa. La collaborazione con il comune, con i sindaci è stata sempre fondamentale. Se non avessimo avuto questa grande collaborazione, dopo il sisma del 2018, non saremmo riusciti a superare le enormi difficoltà che abbiamo avuto”.

Ne è orgogliosa la preside. Orgogliosa del lavoro svolto in questi anni. Della collaborazione venutasi a creare negli anni con le due amministrazioni comunali, quella di Antonacci e quella attuale di Bellotti.

Ed è proprio per questo motivo che, sia l'ex sindaco Antonacci e sia l’attuale primo cittadino Bellotti, hanno rilasciato delle dichiarazioni per salutare la dottoressa Chimisso.

“Grande donna, grande persona e grande dirigente- così inizia il saluto di Leo Antonacci- innegabili sono i risultati ottenuti dal nostro omnicomprensivo sotto la sua guida. Tra i tanti, quelli che ricordo con maggior piacere, perché mi hanno visto in prima persona lottare al suo fianco, sono state le azioni poste a difesa dell’autonomia della nostra scuola. Portate avanti con caparbia e competenza, riconosciute presso tutte le varie istituzioni interessate. Tali azioni hanno avuto, come conseguenza, una continua crescita, sia formativa che di iscritti nel nostro istituto. Sono onorato di aver condiviso passaggi della mia esperienza amministrativa con lei. E, chiudo, augurandole ancora tante soddisfazioni professionali. Naturalmente, approfitto per formulare il mio benvenuto al nuovo dirigente scolastico, convinto che continuerà sul solco già tracciato per un futuro sempre più prospero per la nostra scuola”.

Anche l'attuale sindaco ha voluto salutare la professoressa Chimisso “Ringrazio di cuore la Preside Maria Maddalena Chimisso per tutto quello che ci ha dato in termini di professionalità e di umanità. Ci ha fatto sentire la sua completa condivisione, sia nei momenti brutti, come quelli del terremoto, sia in quelli belli, vedi gli innumerevoli e straordinari successi ottenuti nel corso del suo mandato a Guglionesi. Infatti, gli alti livelli, sia quantitativi, che qualitativi, raggiunti dal nostro Omnicomprensivo sono certamente dovuti all’impegno profuso, unitamente a tutto il corpo docente, dalla Preside Chimisso. Grazie ancora per tutto quel prezioso patrimonio, materiale e immateriale, che lascia in eredita’ alla nostra intera comunità”.

La preside Chimisso ringrazia tutti coloro che i questi sette anni le sono stati accanto e augura alla nuova dirigente di “trovarsi bene come mi sono trovata bene io. Sia in ambito scolastico e sia con le istituzioni e quindi con il comune. E posso solo dire che, i miei obiettivi si sono incontrati con quali di tanti docenti. Quindi abbiamo condiviso gli intenti. Questo le auguro: la sinergia di raggiungere, insieme, grandi risultati. A me, invece, auguro di esser sempre aperta al cambiamento. Mattone dopo mattone si costruisce tutto. Mi metterò in gioco, come sempre”.