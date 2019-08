SANTA CROCE DI MAGLIANO. Dirigenti in pensione dopo una vita nel mondo della scuola, il messaggio dell’ex Provveditore, Giuseppe Colombo

«Ringrazio le dirigenti Angelica Tirone, Matilde Tartaglia, Cristina Acciaro e Angela Tosto che hanno dedicato la loro "esistenza" per gli altri e la mia riconoscenza, anche per il ruolo ricoperto in passato, va molto oltre il rapporto professionale, arriva ad essere una gratitudine "cuore a cuore". Gli auguri più sentiti e sinceri vanno anche ai presidi, Ida Iuliani e Anna Di Monaco, al preside/rettore, Franco Fasciano e al preside, Annibale Rocco, che hanno profuso a piene mani sentimenti e valori agli alunni e al personale tutto della scuola molisana, rendendola più accogliente e inclusiva.

Sono, altresì, grato a tutti del lavoro encomiabile che avete svolto in contesti complessi, spesso difficili, ma ricchi di spunti profondi da cui avete saputo trarre sempre il meglio.

Prendo in prestito dal cantautore, Eros Ramazzotti, la frase: "grazie di esistere", per augurarvi di gestire questa interessante e stupenda fase della vostra "esistenza" ancora con più amore e con un pizzico di magia, per godere appieno ogni istante della dimensione amicale e parentale.

È un vero onore essere stato un Vostro collega. Grazie, grazie, grazie.

Giuseppe Colombo

Ex Provveditore e dirigente scolastico