TERMOLI. “La scalinata racconta”: potremmo intitolarlo così questo servizio, e quando parliamo di scalinata non ci riferiamo a quella famosa del Folklore, ma bensì a quella che scende alla spiaggia sant'Antonio sotto il castello Svevo, appena imboccato il lungomare Cristoforo Colombo. Lì da sempre ci abitano le sorelle Maria e Lucia Barone, ma in passato vi ha abitato anche la loro numerosa famiglia che in origine era composta da ben 17 figli, frutto di due matrimoni del loro papà.

Maria e Lucia fanno parte a pieno diritto della storia dei veri personaggi termolesi visto che sulla scalinata della loro abitazione hanno vissuto, in tutti questi anni, spaccati di vita, incontrato migliaia di persone e ascoltato innumerevoli storie: "Abbiamo visto di tutto, abbiamo dato informazioni a chiunque, abbiamo medicato e disinfettato persone adulte e più piccole che sono cadute sui gradini della scalinata, abbiamo preparato e dissetato con le nostre famose gassose, un vero toccasana, tutti coloro che, accaldati, a mezzogiorno ritornavano esausti dal mare." Sono state sempre e lo sono ancora, prodighe di raccomandazioni verso quei bambini che, nonostante il tempo non ideale, scendono al mare a fare il bagno, intimando loro: "Fate attenzione che oggi è punta di stelle." Eppure le sorelle Barone sono anche molto altro.