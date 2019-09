Cuore e testa per salvare il San Timoteo e il Molise

TERMOLI. In questa battaglia contro ed a difesa del San Timoteo, semplificando, gli schieramenti sono due. Nel primo ci sono i signori della sanità privata (che non appaiono ufficialmente sul campo di battaglia) ed il vertice dell’Asrem che iniziò le ostilità con il decreto di chiusura del 1 luglio del Punto nascita di Termoli

Nel secondo (schieramento) c’è la gran parte della popolazione di Termoli e quelle degli altri paesi del Basso Molise.

E tutti gli altri? Cioè i politici, i manager delle istituzioni pubbliche regionali e nazionali, i medici, i giornalisti? Li possiamo ritrovare nell’uno o nell’altro schieramento in funzione di interessi particolari o personali o di appartenenza.

Detto ciò, qui ci permettiamo di dare alcuni suggerimenti a quelli che lottano per la salvezza del San Timoteo (comitato Voglio nascere a Termoli ed altri comitati, medici avvocati professionisti vari) e che si trovano attorno ad un tavolo di discussione dal quale dovrà emergere il destino del San Timoteo.

Fase 1

Evitare (in questa fase) di parlare dei problemi tecnici ospedalieri

Loro (quelli contro il San Timoteo) tirerebbero fuori una sfilza di tabelle, statistiche, relazioni, esperti per dimostrare: il San Timoteo è antieconomico, offre uno scarso livello di servizio, non dà garanzie di sicurezza.

Anche quelli del Si (a favore del San Timoteo) insieme ai propri tecnici, porterebbero, sul tavolo della discussione documentazioni ed argomenti per dire che il San Timoteo potrebbe essere efficiente e sicuro, se si intervenisse su alcuni aspetti organizzativi etc…

Inizierebbe così una competizione tecnico verbale in cui quelli del NO per abitudine alle trattative, per disponibilità di tempo, per una partecipazione fredda e meno emotiva degli avversari, alla lunga vincerebbero per sfinimento degli antagonisti.

Evitare (in questa fase) di parlare di leggi, regole normative. Sui temi legali, sulle normative e regolamenti, quelli del Si potrebbero essere bravi quanto si vuole. Ma quelli del No lo sarebbero di più. Perché loro sono la quinta essenza degli articoli di legge e dei comma, perché loro sono i professionistidelle regole e delle norme. Perché loro hanno la burocrazia nel loro Dna, perché loro sono la burocrazia. Impossibile vincerli sul loro terreno.

Ed allora di cosa si dovrebbe parlare nella prima fase del’incontro?

Degli argomenti che partono dalla pancia delle persone e che nello stesso tempo hanno un fondamento nel cervello . Eccoli.

Il San Timoteo di Termoli non solo non va chiuso, ma va potenziato e migliorato perché Termoli è la cittadina del Molise

- più bella strutturalmente conlesue unicità:

- l’unica bagnata dal mare

- l’unica cheède facto un polo demografico di 100.000 persone

- l’unica turisticamente attrattiva

- l’unica in crescita demografica (da superare nei prossimi decenni Campobasso)

- l’unica che può fare da innesco per lo sviluppo economico del Molise

E con suddetti argomenti voi del No vorreste togliete l’ospedale a Termoli ?

Alla cittadina più promettente della regione voi vorreste che vi rimanesse soltanto un punto Poli ambulatoriale?

Alla cittadina che occupa una posizione centrale nel futuro del Molise voi volete decretare la chiusura del San Timoteo?

Quelli del Si pensano che le argomentazioni prima esposte siano super valide e quindi si addivenga ad una volontà comune di rendere importante il San Timoteo. A questo punto si apra una fase 2.

Fase 2

In questa fase si lavori in comune e le competenze tecniche legali amministrative dei due schieramenti si uniscano e si adoperino affinché il San Timoteo diventi un ospedale efficiente e di altaqualità.

Ma qualora ci fosse un’ostinata resistenza dello schieramento del No in una linea dura ed ingenerosa nei riguardi dei Termolesi ( e di tutto il Basso Molise) essa si spiegherebbe solo nel caso che sotto- sotto, il vero obiettivo, il mega obiettivo sia lo smembramento del Molise.

E l’azzeramento dell’unica linea ferroviaria, la storica Termoli Campobasso, ne fu un primo segnale al quale seguirebbe ora la riduzione del San Timoteo da ospedale a semplice Punto ambulatoriale.

Ma suddetta strategia non tiene conto di due particolari: le persone ci tengono alla salute ed amano il Molise. Pertanto sarebbe inevitabile una forte contrapposizione tra il duo potere – burocrazia ed i cittadini. I quali ad alta voce in piazza ed in ogni sede opportuna diranno Il Molise deve morire? No,grazie. Viva il Molise. Lunga vita al Molise e al San Timoteo.