Carlo Verdone farmacista ad honorem, «Ormai sono tutti quasi medici!»

TERMOLI. Non sono rare le incursioni dell’ex sindacalista Fimmg-118 Giancarlo Totaro, che stavolta è intervenuto sulla perdita di identità della professione medica e sulla usurpazione delle prerogative legalmente riconosciute dalle leggi al medico.

«Alcune volte sono le cose meno importanti a definire meglio l'entità delle cose. Su tutti i giornali ed i media nazionali si parla di: “Carlo Verdone Farmacista ad honorem”, salvo poi raffigurarlo, oltre che descriverlo, con i caratteri semantici caratteristici ed identificativi del medico e proporlo anche in modo figurativo con foto da "chirurgo", da medico di base etc..

Nella percezione comune c'è una confusione di ruoli professionaliincredibile, ma tutti, tutti sono accomunati dalla necessità di voler "sembrare medici". Ormai sono tutti "quasi" medici!

Basta entrare in farmacia, in incognito per vedere che ormai "quasi" tutti i farmaci si acquistano in "autoprescrizione" o dietro consiglio di altre figure professionali che non sono mediche e senza una diagnosi del medico fatta competenza, conoscenza che ha richiesto per uno specialista circa 12 anni di università -almeno- e preparazione. Invece succede che tutto si riduce a : la tosse-secca o grassa- richiede uno sciroppo, il mal di pancia un antispastico, una diarrea i fermenti lattici, i disturbi del sonno la melatonina, la stanchezza e l'inappetenza le vitamine, la febbre del bambino la suppostina, quella dell'adulto il paracetamolo... e così via.

"L'esercizio abusivo della professione", compresa e soprattutto quella del "dottor Internet", non avviene più come in passato esponendo lauree false ma è sufficiente fare qualunque cosa in ambito assistenziale per dispensare prescrizioni e "buoni" consigli senza rischiare nulla, se non la salute dei pazienti».