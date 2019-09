Obsequium, il libro di Stefano Leone su San Basso finisce sull'Osservatore Romano

TERMOLI. Grande successo e consensi nazionali per Obsequium, l’ultimo capolavoro di Stefano Leone edito per omaggiare San Basso e tutti i cittadini che tenacemente, con devozione e preghiera, tramandano, qualificano e alimentano il processo di crescita spirituale, culturale e civile di un popolo, come sostiene lo stesso autore.

L’Osservatore Romano, infatti, nella giornata di oggi, partendo dalla versione cartacea, dedica un bellissimo ed esauriente articolo, a firma di Gaetano Vallini, all’opera editoriale di Leone.

Nel citare con merito la toccante copertina del maestro Francesco Toraldo, Vallini si sofferma e sul merito creativo di Stefano e sulla bontà dell’ultimo libro, ricordando le precedenti opere di pregio del nostro concittadino, volte a recuperare e a valorizzare la memoria storica e religiosa.

“E più che la scansione temporale - scrive Vallini - a emergere è il profondo legame stabilitosi nei secoli tra un popolo e il “suo“ santo e, più in generale con Dio… immagini di ieri e di oggi per costruire un unico racconto di fede…”.

Ottimo quindi il plauso a Obsequium, con presentazione dello storico molisano Antonio D’Ambrosio.

La presentazione del volume è stata rinviata di qualche settimana per problemi di salute dello stesso Stefano Leone. Complimenti ancora e… W San Basso.