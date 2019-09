La miniatura in rame Copyright: Giovanni Gianfelice

La miniatura in rame Copyright: Giovanni Gianfelice

La miniatura in rame Copyright: Giovanni Gianfelice

La miniatura in rame Copyright: Giovanni Gianfelice

La miniatura in rame Copyright: Giovanni Gianfelice

La miniatura in rame Copyright: Giovanni Gianfelice

La miniatura in rame Copyright: Giovanni Gianfelice

La miniatura in rame Copyright: Giovanni Gianfelice

La miniatura in rame Copyright: Giovanni Gianfelice

La miniatura in rame Copyright: Giovanni Gianfelice

La miniatura in rame Copyright: Giovanni Gianfelice

La miniatura in rame Copyright: Giovanni Gianfelice

La miniatura in rame Copyright: Giovanni Gianfelice

La miniatura in rame Copyright: Giovanni Gianfelice

La miniatura in rame Copyright: Giovanni Gianfelice

La miniatura in rame Copyright: Giovanni Gianfelice

La miniatura in rame Copyright: Giovanni Gianfelice

La miniatura in rame Copyright: Giovanni Gianfelice

La miniatura in rame Copyright: Giovanni Gianfelice

La miniatura in rame Copyright: Giovanni Gianfelice

La miniatura in rame Copyright: Giovanni Gianfelice

La miniatura in rame Copyright: Giovanni Gianfelice

La miniatura in rame Copyright: Giovanni Gianfelice

SANTA CROCE DI MAGLIANO. La “poderosa opera” del maestro Gennarino è stata completata.



«In questi tre anni con grande ammirazione, diverse volte ho seguito e reso noto le varie fasi di realizzazione di questa riproposizione in scala del centro storico di Santa Croce di Magliano, il famoso "Quartetto", così come si presentava agli albori del '900, ricostruito tutto in rame con le sole mani del bravissimo artigiano Gennarino Camelo».

Lo afferma il consigliere comunale di maggioranza ed ex sindaco Giovanni Gianfelice.

«Le foto che potete ammirare sono emblematiche e testimoniano la indubbia maestria dei particolari, curati, lavorati e assemblati pezzo per pezzo dal nostro ineguagliabile Gennarino. La presentazione al pubblico avverrà in questo prossimo mese di settembre, in una data che faremo sapere, proprio nella bottega artigianale dove l'idea è nata e dove l'artista l'ha pazientemente realizzata. Una ulteriore dimostrazione delle capacità e della laboriosità di alcuni nostri validissimi artigiani che ci rendono orgogliosi della nostra terra e della nostra appartenenza».