«A Larino la viabilità ha chiuso per ferie», "germogliano" critiche su Palazzo Ducale

LARINO. «A Larino la viabilità ha chiuso per ferie». E’ questa la critica mossa dal gruppo consiliare “Il Germoglio” all’indirizzo di Palazzo Ducale.

«La gestione della viabilità urbana da parte dell’amministrazione comunale, ultimamente lascia un po' a desiderare. Passando a descrivere le varie criticità, bisogna segnalare che in Largo Pretorio è stato affisso un cartello indicante l’area riservata ai banchi di vendita, anche se l’ordinanza, come recita una ulteriore segnaletica, risale al lontano 2005; nel frattempo, sempre nella stessa piazza, sono state rilasciate autorizzazioni per parcheggi riservati ai disabili. Inoltre, in occasione del Carnevale Larinese, erano stati rimossi lo spartitraffico e il cartello stradale di stop alla fine di Via F. Jovine, mai più ripristinati, con grave rischio per l’incolumità di pedoni e automobilisti, in un tratto stradale interessato da un volume di traffico importante. Nei pressi del Casablanca, inoltre, si è creata una vera e propria voragine per il cedimento del manto stradale, che, segnalata e delimitata da una semplice transenna, non solo è di ostacolo per i parcheggi, ma, soprattutto, rappresenta un pericolo per i passanti.

Un po’ ovunque, poi, le strisce pedonali non sono visibili, perché usurate dal tempo. Insomma, il quadro non è dei migliori. Sicuramente, è giusto creare parcheggi per persone diversamente abili, atti ad agevolare le loro attività, ma è anche vero che per ogni azione, anche la più nobile, è necessario seguire delle regole. In conclusione, tra ordinanze obsolete e pericoli di vario genere, a Larino la sicurezza stradale non è proprio scontata. Però, basterebbe davvero poco per migliorare le cose. In fondo, si tratta di atti amministrativi semplicissimi e operazioni che rientrano nella manutenzione ordinaria delle strade. La sicurezza è un bene fondamentale e non dovrebbe mai andare in vacanza!»