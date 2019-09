Incubatoio Aia alle Piane di Larino, Puchetti: enorme soddisfazione

LARINO. Tra le 4 richieste di aziende italiane interessate a inserirsi alle Piane di Larino, arriva il via libera dall’Aia per l’incubatoio da 18 milioni di euro, con un impatto occupazionale di venti unità. La zona pianeggiante della periferia è divenuta particolarmente appetibile. Rientrerà nella Zes, la Zona economica speciale su cui sta lavorando la Regione Molise, presentata dal presidente Toma nel Cosib di Termoli.

L'area è a 10 km dall'autostrada A14 e non è a rischio alluvione. «In merito all'insediamento dell'incubatoio della Pellegrina Srl del gruppo Aia Veronesi, esprimo a nome di tutta l'amministrazione enorme soddisfazione per aver contribuito a fare, finalmente, partire la nostra zona ad insediamenti produttivi presenti nelle piane di Larino – ci ha dichiarato il sindaco Puchetti - mi auguro che questo investimento permetterà un effettivo rilancio del nostro territorio, in termini, soprattutto, di ricaduta occupazionale.

Inoltre sta a testimoniare che l'agro di Larino sia un territorio vocato all'agricoltura e agro-alimentare. Questo settore, insieme al turismo, è sicuramente un'opportunità per far crescere l'economia della città. Si ringraziano il Presidente della regione, Donato Toma e l'ufficio Urbanistica del Comune di Larino, l’ingegner Giovanni Lapenna, i servizi Civili del Comune l’ingegner Alfonso Scardera e l'assessore all'Urbanistica prof. Nicola Giardino. Si fa presente che ad inizio settembre avrà luogo una conferenza stampa con il Presidente Toma e i vertici del gruppo Aia, per esporre in modo dettagliato il progetto».