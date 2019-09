BONEFRO. E’ dedicato alla sfortunata 16enne Domenica Marchetti, volontaria scomparsa il primo luglio scorso a causa di un brutto incidente avvenuto nella notte del Corpus Domini, l’undicesimo campo scuola di Protezione civile organizzato dall’Avis di Bonefro.

La manifestazione entra nel vivo da oggi al 7 settembre 2019, presso il Centro di Formazione di Protezione Civile a Bonefro.

Il Campo Scuola “Anch’io sono la Protezione Civile” organizzato dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e da 11 anni, è realizzato e gestito a Bonefro dai volontari dell’Avis del posto, capitanati dal loro presidente Antonio Guarino.

Il progetto partito 12 anni fa su tutto il territorio nazionale, è dedicato ai ragazzi con fascia d’età compresa tra i 10 e i 16 anni e riveste la duplice valenza di accrescere nei giovani la cultura di Protezione Civile e avvicinarli all’indispensabile mondo del volontariato attraverso un percorso didattico di una settimana che si snoda tra esercitazioni pratiche, simulazioni e lezioni teoriche svolte in collaborazione con le Strutture Operative quali: i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Capitaneria di Porto, i Carabinieri Forestali ed il 118.

Alla base della didattica c’è il gioco, metodica scelta dal Dipartimento per l’immediatezza di comprensione.

I vari temi, infatti, vengono trattati con attività ludiche di gruppo volte a favorire l’integrazione tra i ragazzi e una più semplice comprensione dei temi trattati che spaziano dall’organizzazione del Sistema di Protezione Civile, alla Pianificazione di Emergenza nonché, l’Antincendio Boschivo, il Primo Soccorso e la ricerca dei dispersi.

A tutte queste tematiche importanti, verrà comunque dedicato un ampio spazio per la socializzazione con attività di divertimento e svago. Insomma, un’importante iniziativa di rilevanza nazionale alla quale i ragazzi del posto e dei paesi limitrofi sono pronti a partecipare nonostante lo slittamento di due mesi chiesto al Dipartimento Nazionale per l’apertura del Campo, previsto per i primi di luglio, periodo in cui, la comunità ha subito una grave e prematura perdita, una giovane ragazza, nostra volontaria a cui va il caloroso affetto e la dedica del Campo.