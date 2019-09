MONTENERO DI BISACCIA. Molise terra di piccoli e grandi miracoli naturali. L’associazione Ambiente Basso Molise ha guidato l’associazione insegnanti di geografia in luoghi magici. Entusiasmante giornata con gli amici dell'Associazione Italiana Insegnanti Geografia a Montenero di Bisaccia con escursioni, laboratori, degustazioni e tanta allegria, si è svolta sabato 31 agosto.

«Una mattinata iniziata all’insegna della natura e proseguita poi in luoghi magici – racconta il presidente di Abm, Luigi Lucchese - dei luoghi magici per una giornata indimenticabile, con il vecchio frantoio con tesori unici da fotografare, la passeggiata nei sotterranei, i luoghi sacri e personaggi che fanno di Montenero di Bisaccia un luogo da conoscere, visitare e gustare.

Un grazie particolare agli amici dell' Agriturismo Il Quadrifoglio e l'azienda Terresacre di Montenero di Bisaccia, per l'incredibile gusto e la delicatezza dei suoi prodotti tipici e per la lezione di degustazione per avvicinarsi all'affascinante mondo dei vini; la Pro Loco Frentana con il suo Presidente Cabiria Calgione dispensatrice di perle di storia e la Dott.ssa Antonietta Finocchio che ha incantato i presenti con la sua conoscenza particolareggiata del territorio e dei suoi personaggi più illustri. Insieme ci hanno fatto scoprire un mondo sotterraneo e sconosciuto a molti e, naturalmente non poteva mancare l’insostituibile assessore all'ambiente del comune frentano: Simona Contucci.

Il nostro Molise è pieno di piccoli e grandi miracoli naturali, posti bellissimi che i viaggiatori non possono non vedere.

Montenero di Bisaccia è uno di questi: grotte primordiali, calanchi dalle forme più assurde con la grotta della Madonna che tocca il cielo e che profuma di mare, fiumi bellissimi e puliti come il Trigno, colline impreziosite da vigneti e oliveti ricolmi di biodiversità, spiagge paradisiache, profumi indescrivibili e poi tanta storia e cultura.

Posti favolosi e bellissimi, paesaggi e spettacoli naturali incredibili della nostra Terra, da vedere e gustare almeno una volta nella vita».