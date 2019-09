Allarme Carresi, inasprita dalla Ministra Grillo l'ordinanza Martini

SAN MARTINO IN PENSILIS. Arriva dall’associazione Unione Carresi un campanello d’allarme, è stata inasprita dal Ministro alla Salute Grillo l'ordinanza Martini. «Un provvedimento contro le Carresi», tuona il presidente Pasquale Di Bello. «Il Ministro della Salute, Giulia Grillo del Movimento 5 Stelle, componente del Governo Conte (cominciamo a dare alle cose il nome, il cognome e la targa), ha ritenuto di dover inasprire la già ostica ed equivoca Ordinanza della leghista Francesca Martini, componente nel 2011 del Governo Berlusconi.

E' di evidenza palmare che si tratta di una modifica smaccatamente preordinata alla distruzione delle Carresi. Si rendono vincolanti, in pratica, i pareri dei veterinari e del tecnico del fondo ai fini del rilascio dell'autorizzazione necessaria a tenere la manifestazione. Ovviamente questa gente conosce bene i trucchi su come costruire su basi generiche una tagliola destinata a colpire qualcuno in particolare. Si fa precedere alla modifica la presa d'atto che talune regioni non hanno ratificato l'accordo stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e in particolare l'art. 8, cioè quello che prevede la copertura per attutire l'impatto degli zoccoli. Dal Ministero della Salute continuano a fingere di non sapere, come del resto si continua a fingere anche in Molise, che in 16 anni nulla sia cambiato nella tecnologia di costruzione degli zoccoli. Delle due l'una: o ci sono degli idioti al Ministero o al Ministero sono in malafede. Potrebbero anche darsi entrambe le cose. Intanto c'è una legge regionale, quella del Molise, che fino a prova contraria è valida ed efficace e che nella gerarchia delle leggi ha valore superiore a quello di un'ordinanza ministeriale.

La Regione Molise (e di questo ringraziamo il presidente Donato Toma ancora una volta) si è costituita in giudizio davanti alla Corte Costituzionale e vedremo come andrà a finire. In quella sede, ne sono certo, avremo tutti gli strumenti per determinare a nostro favore la pronuncia. Detto questo, che è il punto numero due, vengo al punto numero uno. La questione è politica. E' necessaria una legge nazionale che tuteli manifestazioni di interesse storico come le Carresi e le sottragga alla guerra scatenata dalla lobby animalista fiancheggiata da taluni burocrati presenti nelle strutture sanitarie. Mi sembra che il "regalo" della Ministra Grillo determini una situazione di necessità ed urgenza che non ammette tentennamenti e ci impone di anticipare gli appuntamenti programmati.

Sottopongo quindi a chi legge su questa pagina una proposta, quella di anticipare al 29 settembre prossimo la data degli "Stati Generali delle Carresi" (rinviando la data della fotog collettiva), ovvero di un incontro (aperto al pubblico) al quale prendano parte tutti gli attori interessati: la Regione Molise e Puglia, la delegazione parlamentare del Molise (integrata con parlamentari pugliesi) i Sindaci dei quattro comuni, le Autorità religiose, i rappresentanti dei Carri e l'Unione Carresi ed altre associazioni la cui presenza si ritenesse necessaria al fine di individuare, di comune accordo, le iniziative da intraprendere. Viva le Carresi!»